Oficjalnie: Czerczesow ma nową pracę. Otwarte wrota do europejskiego futbolu

Stanisław Czerczesow w lipcu 2023 roku został zwolniony z Ferencvarosu, po tym jak zespół odpadł z el. do europejskich pucharów z Klaksvikiem z Wysp Owczych. Wcześniej prowadził Legię, którą w sezonie 2015/16 doprowadził do podwójnej korony. Rosjanin pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie w polskim klubie, gdyż w zaledwie osiem miesięcy zdobył z nim mistrzostwo oraz Puchar Polski. Później prowadził też reprezentację Rosji, z którą dotarł do ćwierćfinału mundialu w 2018 roku. Oprócz tego trenował m.in. Dynamo Moskwa, Spartak czy Terek Grozny.

Stanisław Czerczesow poprowadzi Kazachstan. Koniec bezrobocia byłego trenera Legii

W ostatnich dniach media rozpisywały się o tym, że Czerczesow ma wrócić do pracy i poprowadzić reprezentację Kazachstanu. W poniedziałek te doniesienia się potwierdziły i 61-latek został oficjalnie ogłoszony selekcjonerem kazachskiej drużyny.

"Rosyjski szkoleniowiec Stanisław Czerczesow został mianowany głównym trenerem reprezentacji Kazachstanu w piłce nożnej" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Federacja nie podała dokładnych szczegółów dotyczących umowy Rosjanina. Według mediów miał on podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Spekuluje się, że zarobi 1,2 mln euro rocznie.

Czerczesow zastąpił na stanowisku selekcjonera Magomeda Adijewa, który łączył pracę w reprezentacji i Achmacie Grozny i ostatecznie zdecydował się opuścić kadrę kazachską.

Kazachstan zajmuje 103. miejsce w rankingu FIFA. W marcu 2024 roku drużyna grała w półfinale baraży o EURO 2024. Przegrała z Grecją 0:5. We wrześniu Kazachowie rozpoczną rywalizację w dywizji B Ligi Narodów. Zmierzą się z Norwegią, Słowenią i Austrią.