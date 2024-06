Robert Lewandowski został twarzą marki. To gigant znany na całym świecie!

Do pierwszego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy przeciwko Holandii pozostały niecałe dwa tygodnie. W niedzielę rozpoczęło się zgrupowanie kadry, na której zagościli piłkarze powołani przez Michała Probierza. 8 czerwca selekcjoner ogłosi ostateczną listę zawodników, którzy pojadą na turniej w Niemczech. Dwóch z nich będzie musiało wrócić do domu.

Lewandowski został twarzą wielkiej marki. I to w towarzystwie koleżanki z Barcelony

Robert Lewandowski pojawił się na zgrupowaniu w niedzielne popołudnie. Jego przybycie wywołało euforię wśród kibiców, którzy tłumnie ruszyli po autografy i zdjęcia z kapitanem reprezentacji Polski. Następnie u boku Michała Probierza zasiadł na konferencji prasowej, podczas której odpowiedział na wiele pytań. Jedno z nich dotyczyło przyszłości kadrze.

- Jeśli chodzi o moje decyzje, to muszę coś poczuć, by choćby się zastanawiać nad moją przyszłością. Na razie czegoś takiego nie mam. Musiałbym być tego pewny, fizycznie czuję się bardzo dobrze, więc nie mam powodu rozmyślać nad przyszłością w kadrze. Może Toni Kroos czuł inaczej, każdy z nas jest inny. Myślę, że jeszcze zostanę przez jakiś czas na dobrym poziomie, więc żadnych tego typu myśli nie mam - tłumaczył.

Kiedy Lewandowski wspólnie z innymi kadrowiczami przygotowuje się do towarzyskich meczów z Ukrainą i Turcją, ciekawą informację o biznesowej sferze życia napastnika Barcelony zdradził Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Dziennikarz przekazał, że tuż przed rozpoczęciem mistrzostw Europy 35-latek został globalnym ambasadorem marki Zalando. To światowy hegemon w sprzedaży odzieży i obuwia. Co więcej, taką samą współpracę podjęła jego koleżanka z FC Barcelony i jedna z najlepszych piłkarek świata - Alexia Putellas.

Oprócz Zalando Robert Lewandowski jest również związany marketingowo z markami, takimi jak G2A.COM, 4F, Lidl, Head & Shoulders czy Gillette. - Współpraca z Zalando była wspaniałym doświadczeniem. Jest ona zgodna z moim przekonaniem, że sport to nie tylko rywalizacja, ale ciągłe doskonalenie się i osiąganie nowych szczytów bez strachu przed porażką. W piłce nożnej, tak jak w życiu, chodzi o codzienne pójście do przodu i doskonalenie się. Ta kampania przypomina nam, że najlepsze chwile są jeszcze przed nami, jednocześnie zachęcając wszystkich do zaakceptowania wzlotów i upadków podczas podróży - powiedział Lewandowski cytowany przez Meczyki.pl o kampanii Zalando pt. "Your best is yet to come", która zachęca swoich klientów do próbowania różnych sportów bez obawy bycia ocenianym.