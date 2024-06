Szejkowie sprawili Ronaldo wymarzony prezent. Transferowy hit za 100 milionów

Za 11 dni rozpoczną się mistrzostwa Europy. W drużynie reprezentacji Portugalii znów będziemy mieli okazję oglądać 39-letniego Cristiano Ronaldo. Nic dziwnego, że Roberto Martinez zdecydował się na kolejne powołanie dla legendarnego piłkarza. W końcu w tym sezonie w barwach Al-Nassr Ronaldo rozegrał 45 meczów, w których zdobył aż 44 bramki i zanotował 13 asyst. Przy okazji ustanowił nowy rekord Saudi Professional League w liczbie strzelonych goli w sezonie.

Mimo to w niedawno zakończonym sezonie Al-Nassr nie zdołało zdobyć żadnego tytułu. W lidze lepsze okazało się Al-Hilal, które uzbierało aż 96 punktów. Ostatnią szansą na zgarnięcie trofeum dla klubu Ronaldo był finał Pucharu Króla Arabii. Tam Al-Nassr także poniosło porażkę z, jakżeby inaczej, Al-Hilal. Triumfator został wyłoniony po rzutach karnych, w których lepsi okazali się mistrzowie Arabii Saudyjskiej. Tuż po meczu załamany Portugalczyk zalał się łzami.

Cristiano Ronaldo doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego zespół potrzebuje wzmocnień. A takim niewątpliwie byłoby ściągnięcie Casemiro. Ostatnio portal CaughtOffside poinformował, że Al-Nassr jest w stanie zapłacić Manchesterowi United za Brazylijczyka od 90 do aż 100 milionów euro! Ponoć były pomocnik Realu Madryt stał się głównym priorytetem dla Saudyjczyków, a sam piłkarz również przychylnie patrzy na egzotyczną przeprowadzkę.

Przygoda Casemiro w Anglii okazała się kompletnie nieudana. Co prawda w ciągu dwóch sezonów rozegrał w barwach ekipy z Old Trafford 83 mecze, strzelając 12 bramek i notując dziewięć asyst, jednak jednocześnie opuścił wiele spotkań przez kontuzje. W tym czasie cały Manchester United wyglądał bardzo kiepsko. W angielskim zespole występuje również były obrońca Realu - Raphael Varane - ale jemu również niezbyt dobrze poszło na Wyspach. Do tego doszła lekka nadwaga, z którą zmagał się Brazylijczyk.

To sprawia, że transfer Casemiro do Al-Nassr w nadchodzącym okienku jest całkiem prawdopodobny. 32-latek rozgląda się za nowym pracodawcą. Co więcej, hiszpańska "Marca" uzupełnia, że Cristiano Ronaldo osobiście namawia go do przenosin. Jego kontrakt z United wygasa 30 czerwca 2026 roku. Obaj piłkarze wspólnie aż czterokrotnie sięgali po puchar Ligi Mistrzów w barwach Realu Madryt.