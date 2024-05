"Ciężka droga". Navratilova ocenia szanse Świątek w Paryżu. Nie ma wątpliwości

W czwartek odbyła się ceremonia losowanie drabinki głównej Roland Garros 2024. Iga Świątek w pierwszej rundzie trafiła na kwalifikantkę i musiała trochę dłużej poczekać na wyłonienie jej nazwiska, albowiem eliminacje dobiegły końca w piątek. Okazała się nią 28-letnia reprezentantka gospodarzy Leolia Jeanjean (143. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące pytanie do Igi Świątek

"Ciężka droga". Navratilova oceniła szansę Świątek w Paryżu

W sporcie nie należy nikomu odbierać szans, lecz Francuzka raczej nie jest zawodniczką zdolną do sprawienia sensacji i wyeliminowania numeru jeden na świecie. "Ale potem droga staje się nieco bardziej wyboista" - twierdzi natomiast oficjalna strona WTA. Zauważa, że kolejną rywalką Igi Świątek może być Naomi Osaka - ta musi najpierw porać się z Lucią Bronzetti. "Przygotuj popcorn na Barborę Krejcikovą, mistrzynię roku 2021, która może zająć miejsce w czwartej rundzie. Krejcikova i Świątek podzieliły się zwycięstwami w czterech poprzednich meczach" - zauważają.

Swoje zdanie przed paryskim turniejem na łamach WTA wyraziła także legenda dyscypliny Martina Navratilova. - Cztery [tytuły] w pięć lat. Iga depcze Rafie po piętach, prawda? Ma idealną grę na mączce. Płaski bekhend i rotacyjny forhend. Twardy bekhend, rotacyjny forehand. Ta kombinacja działa tak, by utrzymać przeciwników w ruchu, wyrzucić ich z kortu - i punkt jest skończony. Zawodniczki nie są wystarczająco pewne siebie, aby przyjąć ten forehand z piłki wznoszącej. Trudno jest uzyskać przewagę, ponieważ uderza bombami od linii końcowej z dużym bezpieczeństwem - analizuje Navratilova. - Z takim forhendem przeciwniczki nie są w stanie przewidzieć, gdzie ona go uderzy. Możesz zgadnąć poprawnie raz, ale kiedy dochodzi do dwóch lub trzech, jesteś na straconej pozycji - dodaje.

Turniej Roland Garros 2024 rozpocznie się w niedzielę 26 maja. Dotychczas Iga Świątek w Paryżu triumfowała trzykrotnie - 2020, 2022, 2023 r.