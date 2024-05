Jasny sygnał dla Probierza. Reprezentant Polski znów bohaterem

To był udany wieczór dla Adama Buksy. W piątkowym meczu 38. kolejki Super Lig wpisał się na listę strzelców, a jego trafienie zapewniło Antalyasporowi punkt. Tym samym rosły napastnik reprezentacji Polski udanie zakończył sezon tureckiej ligi. Rozgrywki kończy z 16 bramkami na koncie, a to sytuuje go wśród najlepszych strzelców nad Bosforem.

