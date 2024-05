Wilfredo Leon przyłapany! Pokazali, co robił przed lustrem. Tylko spójrzcie

Polacy rozegrali już trzy spotkania Ligi Narodów, odnosząc w nich komplet zwycięstw za 3 pkt. Pokonali kolejno USA (3:0), Kanadę (3:1) i Holandię (3:0). Jutro z kolei czeka ich ostatnie starcie na turnieju w Antalyi, gdy zmierzą się z mocną Słowenią, która zdążyła już m.in. w świetnym stylu pokonać mistrzów olimpijskich Francuzów 3:1.

Kurek, Huber i Fornal już w blokach startowych

Do Turcji nie pojechało jeszcze wielu czołowych graczy zespołu Nikoli Grbicia. Nie ma m.in. Bartosza Kurka, Marcina Janusza, Norberta Hubera, Tomasza Fornala czy Wilfriedo Leona. Wszystko zgodnie z planem serbskiego trenera, który podzielił się nim już kilka dni temu, o czym pisał na naszych łamach Hubert Pawlik. W skrócie, na następny turniej w japońskiej Fukuoce (4-9 czerwca) powrócić mają finaliści Ligi Mistrzów z Jastrzębskiego Węgla, czyli Huber, Fornal i Jakub Popiwczak. Należy też wówczas oczekiwać Bartosza Kurka. Polska zagra wówczas z Bułgarią, Japonią, Turcją oraz Brazylią.

Nieco dłużej poczekamy na Pawła Zatorskiego czy Mateusza Bieńka. Ci powrócą w słoweńskiej Lublanie (18-23 czerwca) na mecze z Włochami, Argentyną, Serbią oraz Kubą. Wtedy też do akcji wrócić ma Wilfredo Leon. Za reprezentantem Polski trudny sezon w Perugii, stracony w dużej mierze przez uraz kolana. Gwiazdor zdążył wrócić na fazę play-off ligi włoskiej i pomóc Perugii w zdobyciu mistrzostwa Włoch, choć w większości spotkań jako rezerwowy.

Leon już w pełni zdrów? Wideo Kłosa nie pozostawia wątpliwości

Nie ma jednak wątpliwości, że zdrowy Leon w formie będzie naszym potężnym atutem w walce o medal olimpijski, dlatego też jego powrót jest wyczekiwany. Wygląda na to, że jest on coraz bliżej ponownej gry w biało-czerwonych barwach, o czym najlepiej świadczy filmik wrzucony na Instagrama przez Karola Kłosa. Widzimy na nim, jak Wilfredo tańczy w rytm muzyki, co jego kolega z reprezentacji kwituje słowami "z kolankiem chyba całkiem nieźle, co?".

Odpowiedź była jednoznaczna, bo Leon zwrócił się twarzą w stronę kolegi z kadry i zaczął tańczyć w rytm muzyki.

