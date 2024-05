Reprezentant Polski podjął decyzję. W klubie też już wiedzą. Wielka zmiana

Adam Buksa w lipcu 2022 roku został zawodnikiem RC Lens, jednak pierwszy sezon we Francji nie był dla niego udany. To poskutkowało wypożyczeniem do Antalyasporu w lipcu 2023 roku. W Turcji Buksa spisuje się bardzo dobrze - w 33 meczach zdobył 15 goli.

Adam Buksa zdecydował! Nie zostanie w Turcji

Klub z Antalyi miał prawo wykupu 27-latka z Lens. W środę dziennikarz Ertan Suzgun przekazał, że Polak nie zostanie w Turcji. "Adam Buksa wniósł o nieaktywowanie klauzuli wykupu. Rozstanie się z klubem wraz z końcem sezonu" - czytamy na platformie X.

Czy to oznacza, że Buksa wróci do Lens? Niekoniecznie. Według informacji dziennikarza Francuzi mogą sprzedać naszego napastnika. "Niektóre drużyny z MLS wykazują duże zainteresowanie Adamem Buksą. Lens jest skłonne sprzedać Buksę w przypadku atrakcyjnej oferty" - czytamy.

Gdyby transfer do Stanów stał się faktem, byłby to powrót polskiego napastnika za ocean. Od stycznia 2020 do lipca 2022 roku był on zawodnikiem New England. Dla Lens sprzedaż Buksy za dobrą cenę może być okazją do podreperowania budżetu i zmazania Polaka z listy płac.

Zanim jednak wyjaśni się to, gdzie Buksa zagra w kolejnym sezonie, do rozegrania zostały jeszcze dwie kolejki w lidze tureckiej. Antalyaspor zmierzy się z Adaną Demirspor oraz Alanyasporem. Później odbędą się mistrzostwa Europy i niewykluczone, że Adam Buksa otrzyma na nie powołanie. Zwłaszcza że zajmuje on obecnie piąte miejsce w klasyfikacji strzelców tureckiej Superligi i wydaje się być obecnie wysoko w hierarchii Michała Probierza.