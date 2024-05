Grbić wytłumaczył, dlaczego tak się wkurzył. "Tak po prostu nie można"

25 maja 2023 roku - polscy siatkarze otwierają sezon przegraną 2:3 w meczu towarzyskim z Niemcami w katowickim Spodku. 15 maja 2024 roku Biało-Czerwoni w tej samej hali w pierwszym meczu znów zmierzyli się w sparingu z drużyną Michała Winiarskiego. Dwanaście miesięcy temu oba zespoły szykowały się, by na koniec sezonu walczyć o olimpijską przepustkę i cel zrealizowały. Teraz więc dla obu zwieńczeniem będzie występ w Paryżu, ale różnica ponownie polega na tym, że ekipa Nikoli Grbicia wystąpi w roli faworyta, a Niemcy mogą znów sprawić po prostu swoim fanom bardzo miłą niespodziankę. W środę górą była drużyna prowadzona przez "Winiara" - samo to nie wywołało nadmiernie emocji w szkoleniowcu Polaków, ale poczynania jego zawodników już zrobiły swoje.

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel przegrywa finał Ligi Mistrzów. Jakub Popiwczak: Ogromny ból

Wszyscy czekali dwa lata na ten moment. 29 kroków w drodze po marzenie

- Dwa lata temu podpisałem kontrakt, bo chciałem zostać mistrzem olimpijskim jako trener - przypominał dwa tygodnie temu Grbić grupie dziennikarzy w Spale, gdy zaczynało się zgrupowanie kadry. Na rozpoczęcie obecnego sezonu od 2022 roku czekał nie tylko on - legendarny rozgrywający, złoty medalista igrzysk w Sydney i brązowy z Atlanty - ale także całe środowisko siatkarskie w Polsce. Po raz pierwszy Serb zapewnił mu wielką radość, gdy w 2021 roku poprowadził jako trener Grupę Azoty Kędzierzyn-Koźle po historyczny triumf w Lidze Mistrzów. Teraz wszyscy mają nadzieję, że jego praca z drużyną narodową da upragniony i wyczekiwany efekt podczas igrzysk, najważniejszej imprezy czterolecia.

Grbić od początku współpracy z Biało-Czerwonymi łączył własną ambicję z jednoczesną próbą zdjęcia presji ze swojego zespołu. O tym, że mierzy w najwyższy stopień podium za każdym razem, nie trzeba jednak nikogo przekonywać. Wystarczy sobie przypomnieć, jak rozczarowany był przegranym finałem mistrzostw świata w pierwszym sezonie pracy z Polakami, co potem nieraz wspominał. W kolejnym zgarnął ze swoimi siatkarzami już pełną pulę - triumfowali w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy oraz wygrali turniej kwalifikacyjny do igrzysk. W tym roku od początku było wiadomo - wszystko jest podporządkowane igrzyskom.

Przed zmaganiami olimpijskimi w nieco ponad dwa miesiące Polaków czeka osiem meczów towarzyskich i maksymalnie 15 spotkań o stawkę w Lidze Narodów (a minimum 13, bo jako gospodarze turnieju finałowego są pewni udziału w nim, a zaczyna się od ćwierćfinału). Grbić przyznał dziennikarzom w Spale, że sparingów jest nieco za dużo, ale rozumie, że polska federacja ma swoje zobowiązania. Jego drużynę w maksymalnym wariancie w tym roku czeka 29 spotkań. W poprzednim sezonie było ich jeszcze więcej i Serb umiejętnie rotował siłami graczy, korzystając z szerokiego składu i stopniowo wprowadzając kluczowych zawodników. Można się spodziewać, że w tym będzie starał się zrobić to samo.

Kolejna odbudowa przed Grbiciem

Jest jeszcze jedna analogia między poprzednim sezonem i obecnym - Grbicia czeka odbudowa co najmniej jednego z czołowych graczy po sezonie klubowym. Poprzedniego lata dotyczyło to Kamila Semeniuka, teraz zaś mowa o Aleksandrze Śliwce. W przypadku pierwszego misja zakończyła się powodzeniem, a przyjmujący odzyskaną w kadrze formę przeniósł potem do Sir Safety Perugii, z którą brylował we Włoszech. Ze Śliwką sprawa wygląda nieco inaczej - przyjmujący Zaksy zaliczył nie tylko fatalny sezon z klubem, ale przede wszystkim wypadł z gry na ponad trzy miesiące z powodu kontuzji palca.

Pod znakiem zapytania jest też teraz forma atakującego Łukasza Kaczmarka, który w pewnym momencie sezonu zniknął ze składu Zaksy z powodu kłopotów osobistych oraz kapitana Bartosza Kurka i Wilfredo Leona, u których niepewność jest związana ze zdrowiem. Grbić jednak sam przypomina, że takie problemy ważnych graczy to dla nieco żadna nowość - w pierwszym sezonie musiał sobie radzić bez kontuzjowanych Leona i Norberta Hubera, a w drugim w dużym stopniu bez Kurka i Mateusza Bieńka.

- Każdego z powołanych 30 zawodników staram się doprowadzić do najlepszej dyspozycji, bo nigdy nie wiadomo, kto będzie mi potrzebny. Nie ma w tej drużynie nikogo niezastępowalnego - zapewniał w Spale szkoleniowiec. Wiadomo już jednak, że drugi rok z rzędu nie będzie mu dane sprawdzić młodego i obiecującego Michała Gierżota, który wypadł niedawno z powodu kontuzji.

Janusz w roli widza i niespodzianki w składzie. "Akceptowalna forma"

W środę w Spodku siatkarskich fajerwerków nie było, ale też nie sposób było ich oczekiwać. Grbić - zgodnie z logiką - zabrał ze sobą do Katowic sporo zawodników, którzy mają grać w najbliższym czasie w kadrze, by kluczowi gracze mieli na razie czas na spokojną pracę nad formą w Spale. M. in. dlatego środowe spotkanie z trybun oglądał podstawowy rozgrywający Marcin Janusz, który kilka godzin wcześniej wziął udział w uroczystości odciśnięcia dłoni w miejscowej Siatkarskiej Alei Gwiazd.

Pewnymi decyzjami jednak trener trochę teraz zaskoczył. O ile zapowiadał, że przede wszystkim ogrania potrzebuje teraz Śliwka i jego obecność w Spodku zupełnie nie zdziwiła (choć akurat w meczu z Niemcami ani na chwilę nie pojawił się na parkiecie), to zaskoczeniem mógł być fakt, że pojawili się Semeniuk i Jakub Kochanowski. Co prawda jeszcze w lutym nie było wiadomo, w jakiej dyspozycji będzie ten drugi po złamaniu palca, ale zaraz po powrocie do gry pokazał, że o jego dyspozycję nie trzeba się martwić. Jeszcze na początku maja Serb mówić, że środkowy pojawi się w składzie dopiero od drugiego tygodnia fazy interkontynentalnej.

- Sytuacja czasem zmienia się z dnia na dzień i trener reaguje - mówi Sport.pl Kochanowski, który o tym, że pojedzie na te dwa mecze towarzyskie dowiedział się pod koniec ubiegłego tygodnia.

Grbić z kolei przyznaje, że miał kilka znaków zapytania i dotyczyły one właśnie Kochanowskiego, Semeniuka, Bartosza Bednorza i Artura Szalpuka. Pierwotnie z większości z nich planował skorzystać później.

- Ostatecznie uznałem, że prezentują już akceptowalną formę i dlatego tu są - tłumaczy szkoleniowiec.

Większość z grupy przebywającej obecnie w Katowicach znajdzie się w składzie na pierwszy turniej fazy interkontynentalnej LN. Prawdopodobnie dojdzie do drobnych zmian. Skład na turniej w Antalyi ma zostać podany przy okazji czwartkowego meczu towarzyskiego z Ukrainą w Sosnowcu.

Polacy zapewnili stan podgorączkowy trenerowi. Emocje, nerwy i przemowy

Rok temu trybuny będącego mekką polskiej siatkówki Spodka podczas meczu otwarcia sezonu z Niemcami były niemal wypełnione do ostatniego miejsca, choć był to tylko sparing i widowisko - siłą rzeczy - nie stało na najwyższym poziomie. Tak samo było teraz. Już dwie godziny wcześniej na ulicach poza okolicą hali spotkać można było sporo osób w biało-czerwonych koszulkach. Z krótkiej sondy wynika, że to nie początek olimpijskiej gorączki - to po prostu kontynuacja gorączki na punkcie siatkówki.

W pewnym momencie o stan gorączkowy można też było podejrzewać w środę Grbicia, ale nie miało to żadnych pozytywnych konotacji. Gdy Polacy roztrwonili przewagę w pierwszej partii (16:12, 20:17) i ją przegrali, to - mijając się z Winiarskim - Serb jeszcze się lekko uśmiechnął, ale zaraz potem kręcił posępny głową. Od drugiej partii reagował coraz bardziej emocjonalnie - po niektórych zepsutych przyjęciach aż odwracał się, czasem też krzyczał i machał rękami, gdy jego zawodnicy nie kończyli ataków.

Podczas przerw - zarówno tych na życzenie, jak i między setami - cały czas dużo przekazywał swojej drużynie. Początkowo niemal przy każdej okazji rzucał poszczególnym graczom wskazówki, ale w drugiej połowie spotkania coraz częściej obserwował ich poczynania jakby nieco zrezygnowany i sfrustrowany. Niekiedy stawał praktycznie przy bandzie i jakby z dystansu szukał rozwiązania licznych problemów jego zespołu. Bardzo często zerkał też w statystyki. Po meczu długo przemawiał do drużyny, a następnie jeszcze dłużej siedział na krzesełku. Można było wtedy odnieść wrażenie, że przegrał właśnie bardzo ważny mecz, a nie sparing rozpoczynający sezon.

- Reagowałem tak, bo wiem, na co stać tych chłopaków. Nie wykorzystaliśmy wielu szans. Było tego mnóstwo. Kiedy prowadzi się kilkoma punktami w kluczowej części seta, to nie można po prostu przegrać - podkreślał po spotkaniu zawiedziony.

Najjaśniejszą postacią w drużynie był Semeniuk - zdobywca 17 punktów. Drugi w tej klasyfikacji - z 12 "oczkami" - był środkowy Mateusz Poręba.

Polscy siatkarze będą mieli szansę na rehabilitację już w czwartek w Sosnowcu, mierząc się z Ukraińcami. Ale kluczowe, by Grbić był z nich zadowolony w sierpniu, po igrzyskach w Paryżu.