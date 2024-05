Przegrali aż 0:15! Polski trzecioligowiec znów szokuje. Co zrobi PZPN?

Concordia Elbląg od dłuższego czasu jest klubem o dość wątpliwej reputacji jeżeli chodzi o uczciwość sportową. "Smród" korupcyjny ciągnie się za elbląską drużyną od początku 2023 roku, gdy czterech piłkarzy tego zespołu zostało od niego odsuniętych w związku z podejrzeniami o ustawianie meczów. Jak chociażby starcia z Pilicą Białobrzegi z listopada 2022 roku. Przy wyniku 0:2 pojawiło się dziwnie dużo zakładów na łączną kwotę aż 13 000 euro, że do przerwy będzie "powyżej 2,5 gola". Do szatni piłkarze schodzili przy wyniku 1:3.

Korupcyjne pole minowe Concordii

Kolejna korupcyjna "bomba" wybuchła wokół Concordii w marcu tego roku. Klub oskarżono wówczas o ustawienie meczu 22. kolejki sezonu 2023/24 z Pelikanem Łowicz. Zespół z Elbląga wyszedł nagle na to spotkanie niemal samymi juniorami i przegrał 0:8. Norbert Skórzewski donosił wówczas na Twitterze, że pojawiło się wiele zakładów na wysoki triumf Pelikana. Zaś Rzecznik Dyscyplinarny PZPN wszczął w tej sprawie postępowanie.

Minęło 1,5 miesiąca, a Concordia... znów zagrała samymi juniorami. Tym razem przeciwko walczącej o awans do II ligi Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Skończyło się porażką 0:15. Klub z Elbląga napisał nawet w zapowiedzi meczowej, że zamierzają konsekwentnie realizować swoją politykę i ogrywać młodych zawodników.

PZPN może przyjrzeć się dokładniej

Czy w ich założeniach jest także spadek do IV ligi? Tego nie wiemy, ale na pewno im to grozi. Concordia zajmuje bowiem 16. miejsce w grupie I trzeciej ligi, a do bezpiecznej pozycji traci 3 pkt. Przed elbląskim klubem jeszcze cztery spotkania m.in. z ŁKS-em Łomża czy Victorią Sulejówek. Jakim składem wyjdą? Przekonamy się w następnych tygodniach. Ale nie da się wykluczyć, że PZPN rzuci jeszcze dokładniej okiem na sytuację wokół Concordii. Bowiem nawet jeżeli chodziło np. o wypełnienie minut w Pro Junior System, to klub z Elbląga sam zapracował, by uważniej patrzeć mu na ręce.