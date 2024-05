Probierz powiedział, co myśli o wielkiej zmianie na Euro 2024. Jaśniej się nie da

Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024 po barażach, a w finałowym starciu po rzutach karnych pokonała Walię. Tym samym selekcjoner Michał Probierz zanotował z nią pierwszy sukces, ale biorąc pod uwagę atmosferę w zespole - nie ostatni. Przed rozpoczęciem ME Polacy zagrają jeszcze dwa mecze towarzyskie z Turcją (10.05) oraz trzy dni wcześniej z Ukrainą. Dokładnie wtedy, po pięciu dniach zgrupowania, poznamy ostateczną listę powołanych na turniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda baza Polaków na Euro 2024. Hotel w fabryce piór, treningi w akademii dwukrotnego mistrza Niemiec

Sytuacja kluczowego piłkarza martwi Probierza. Wiemy, kto może pojechać na Euro 2024

Grupowymi rywalami naszej drużyny na Euro 2024 będą Holendrzy, Austriacy oraz Francuzi. Nie ma żadnych wątpliwości, że bardzo trudno będzie awansować do fazy pucharowej. Aby maksymalnie zwiększyć szanse, musimy mieć do dyspozycji naszych najlepszych piłkarzy. Probierz zdradził, że lista kandydatów została już skrócona ze 114 do 50 nazwisk, ale nikt nie ma jeszcze pewnego miejsca w składzie.

Zaznaczył, że martwi go obecna sytuacja Piotra Zielińskiego, który zmaga się z kontuzją łydki. Wskazał za to piłkarza, o którym często mówiło się w kontekście kadry w ostatnich miesiącach. - Generalnie plusem jest to, że zawodnicy grają regularnie w klubach. Pewnym zmartwieniem jest kontuzja Piotrka Zielińskiego. Reszta gra. Ci, którzy grali wcześniej, nie stracili miejsca w składzie, a i Michał Skóraś zaczął niedawno regularnie występować - oznajmił w rozmowie z TVP Sport.

Probierz reaguje na zmianę UEFA. "Ułatwia to sprawę"

Probierz podkreślił, że bierze pod uwagę sytuację, że ktoś może jeszcze zaskoczyć i zapewnić sobie miejsce w kadrze w ostatnim momencie. Nie wykluczył, że może to być również debiutant, dlatego odniósł się do kandydatury Mateusza Bogusza z Los Angeles FC. Mimo że nie był osobiście w Stanach Zjednoczonych, to bacznie przygląda się jego poczynaniom.

- My obserwujemy Mateusza już od pół roku. Potem jest kwestia wyboru, ale to już drugorzędna sprawa. Na pewno nie zachwiejemy równowagi w tej drużynie - stwierdził. Selekcjoner nie krył również zadowolenia z informacji, że UEFA powiększyła kadry zespołów na Euro z 23 do 26 zawodników.

- Myślę, że (ucieszyła - red.) wszystkich selekcjonerów. Ułatwia to sprawę z dwóch powodów. Po pierwsze, musisz zrezygnować z mniejszej liczby zawodników. A po drugie, podczas treningów będzie większa rywalizacja o miejsce w składzie - wyjaśnił.

Na koniec Probierz zakomunikował, że nasza kadra jedzie na Euro 2024 w konkretnym celu. - W każdym meczu chcemy powalczyć o wygraną i nie ma znaczenia z kim. Na pewno nie jedziemy do Niemiec na wycieczkę. I to jest ważne - zakończył.