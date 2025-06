Kulesza miał skreślić faworyta kibiców na selekcjonera. "Jest zbyt miękki"

Krótko po ogłoszeniu rezygnacji Michała Probierza z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski Cezary Kulesza wymienił nazwiska trenerów, których ma rozpatrywać pod kątem zatrudnienia. - Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera - powiedział w rozmowie z Radiem ZET. Ale jeden z tej czwórki może być już skreślony.

Faworyt ma być skreślony przez Kuleszę. "Zbyt miękki"

Według Adama Godlewskiego z portalu gol24.pl Cezary Kulesza ma nie być skłonny do negocjacji z Janem Urbanem. Nie uznaje go za materiał wystarczający do bycia dobrym selekcjonerem polskiej kadry. Ma też nie pasować do jego profilu, tj. trenera rządzącego twardą ręką w zespole.

"Wszyscy zwolennicy kandydatury Jana Urbana powinni wziąć mocno na wstrzymanie, bo z przecieków ze związku wynika, że na dziś ten faworyt publiczności nie ma najmniejszych szans na objęcie kadry. Z tego powodu, że prezes Cezary Kulesza uważa, że jest zbyt miękki" - czytamy.

Urban, który w kwietniu odszedł z Górnika Zabrze, wyraził zainteresowanie objęciem kadry. Przyznał też, że jeszcze nikt do niego ze związku nie dzwonił nt. rozmów z Kuleszą. Jest faworytem mediów i kibiców. Panuje przekonanie, że będzie w stanie posprzątać bałagan, uspokoić sytuację i rozładować napiętą atmosferę, bo przede wszystkim stawia na ludzi i komunikację z nimi.

Według dotychczasowych doniesień Kulesza miał wstępnie rozmawiać z Jerzym Brzęczkiem, selekcjonerem kadry w latach 2018-2021 (zwolniony w styczniu 4 lata temu), a także z Nenadem Bjelicą, który sam zgłosił się do PZPN ws. prowadzenia naszej reprezentacji. Do związku miały też wpłynąć CV Carlosa Queiroza i Miroslava Klosego.

W miniony weekend Kulesza poleciał do Stanów Zjednoczonych. Głównym celem jego podróży jest spotkanie z Maciejem Skorżą, trenerem Urawa Red Diamonds, który przebywa ze swoim zespołem w USA na Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA.