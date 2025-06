Wskazał, kto powinien być kapitanem reprezentacji Polski. Zaskakujący wybór

Piłkarska reprezentacja Polski od wielu lat nie była w takiej rozsypce jak teraz. Sportowo nie prezentujemy sobą absolutnie nic ciekawego. Po prawie dwóch latach pracy Michała Probierza nasza kadra nie jest w stanie pokonać również znajdującej się w kryzysie Finlandii. Za to nazywanie tego zestawu piłkarzy "drużyną" też byłoby na wyrost, bo kryzys na linii Probierz - Lewandowski zadziałał jak bomba, która wysadziła szatnię w powietrze. Selekcjoner podał się do dymisji, a Cezary Kulesza musi szybko znaleźć jego zastępcę, bo już we wrześniu absolutnie kluczowe mecze eliminacji do mundialu na wyjeździe z Holandią oraz u siebie z Finami.

Zieliński? Lewandowski? Nowy selekcjoner ma twardy orzech do zgryzienia

Ktokolwiek zostanie następcą Probierza, będzie miał do uporządkowania bardzo wiele spraw, ale jedną z absolutnie kluczowych będzie kwestia kapitana reprezentacji. Były już selekcjoner odebrał opaskę Lewandowskiemu i przekazał ją w ręce Piotra Zielińskiego. Jednak teraz gdy dojdzie do zmiany, napastnik FC Barcelony może teoretycznie wrócić do kadry oraz chcieć odzyskać opaskę. Pytanie tylko, czy nowy trener będzie od razu chciał zabierać ją Zielińskiemu, zanim ten w ogóle zdążył ją założyć (nie grał w czerwcu przez uraz łydki). Przyszłemu selekcjonerowi w kwestii kapitana postanowił podpowiedzieć Radosław Gilewicz. Były reprezentant w rozmowie z WeszloTV wskazał nazwisko, które wcześniej się nie pojawiało.

Gilewicz podpowiada. "Nie jest to oczywiste"

- Nie jest to oczywiste, mogę was tym zaskoczyć. Ale powinien nim zostać Jakub Kiwior. Gra w wielkim klubie, rozwija się, rośnie, będzie grał więcej - powiedział Gilewicz. Dodał także, co jego zdaniem powinien zrobić Robert Lewandowski. - Gdyby Robert jej nie wziął, dałby jasny sygnał, że jest i chce być ważny dla kadry nawet bez opaski. Że przerzuca odpowiedzialność na innego piłkarza. Takiej reakcji oczekuję - ocenił były piłkarz.

Jeżeli chodzi o to kto może ów nowym selekcjonerem zostać, pogłosek nie brakuje. Cezary Kulesza mówił o szukaniu go przede wszystkim w gronie polskich trenerów. Prezes PZPN wyjechał nawet do USA gdzie na Klubowych Mistrzostwach Świata gra prowadzona przez Macieja Skorżę Urawa Red Diamonds. Trener z zagranicy nie jest jednak w pełni wykluczony. Chęć do objęcia naszej kadry miał wyrazić choćby słynny Miroslav Klose, obecnie trener Norymbergi.