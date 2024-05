Pijana żona gwiazdy rozbiła jego Ferrari. A to nie koniec

Dyego Sousa to brazylijski piłkarz z portugalskim paszportem. W przeszłości grał między innymi w Bradze, Benfice Lizbona i Almerii. Od sierpnia 2023 roku jest piłkarzem zespołu Alcorcon, występującego w La Ligi 2. Do tej pory napastnik rozegrał w tym klubie 19 meczów, w których strzelił pięć goli. W ostatnim czasie głośniej niż o jego popisach boiskowych, było o jego wybrykach.

Pod koniec lutego piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcia, na których widać, jak znacząco przekracza prędkość. To nie spodobało się fanom, którzy błyskawicznie domagali się wyciągnięcia konsekwencji. Teraz jego żona trafiła na okładki zagranicznych gazet.

Żona Dyego Sousy rozbiła drogocenny samochód

Hiszpańskie media rozpisują się o nocnym wybryku Brazylijki. Hiszpański "AS" donosi, że kobieta we wtorek 30 kwietnia z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na Paseo del Prado z drogi samochodem piłkarza, a konkretniej jego Ferrari Portofino, i uderzyła w barierkę. Autem podróżowały dwie osoby. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja. Funkcjonariusze ustalili, że kierująca Ferrari dwukrotnie przekroczyła prędkość i była pod wpływem alkoholu. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

To jednak nie koniec. Kiedy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, to przyjaciel żony Sousy próbował ich przekonać, że to on kierował luksusowym pojazdem. Policjanci po sprawdzeniu kamery monitoringu pobliskiego banku zorientowali się szybko, że mężczyzna chciał chronić kobietę i poinformowali go o tym, co może mu grozić za składanie fałszywych zeznań.

Hiszpańskie media donoszą, że wartość samochodu piłkarza - Ferrari Portofino - wynosi 215-250 tysięcy euro, czyli około miliona złotych.

W bieżącym sezonie La Ligi 2 Alcorcon radzi sobie bardzo słabo. Na 37 meczów poniósł aż 16 porażek i jest skazany na walkę o utrzymanie. Obecnie zajmuje 19. miejsce w tabeli i do bezpiecznej strefy traci jeden punkt. Kolejny mecz rozegra już w sobotę, 4 maja o godzinie 21:00. Ich przeciwnikiem będzie Cartagena.