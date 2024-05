Zbudują nowy Stadion Narodowy. Wydadzą kosmiczne pieniądze

Prezydent Aleksandar Vucić obiecywał powstanie serbskiego Stadionu Narodowego jeszcze w czasach, gdy był premierem. Od tego czasu minęło blisko 10 lat. Pierwszego maja w końcu wystartowała budowa obiektu, który ma pomieścić ponad 50000 ludzi. Do tej pory reprezentacja Serbii najczęściej grała na wiekowym stadionie Crveny Zvezdy, znanym jako "Marakana".

Serbowie budują nowy stadion. Zorganizują tam finał Ligi Europy?

Plany są ambitne. Prezydent Vucić obiecał m.in. że nowa serbska arena zorganizuje finał Ligi Europy już w 2028 roku. Powołał się na obietnice, które miał dostać w UEFA. Projekt ma też przeciwników, którzy wskazują na to, że do tej pory głównie pochłaniał pieniądze, a efektów nie widać. Portal nova.rs wylicza kolejne koszta związane z budową stadionu.

"W 2015 ogłoszone koszta miały wynieść 150 milionów euro, ale już w 2018 wzrosły do 250 milionów, choć budowa nawet się nie zaczęła. W budżecie na 2024 rok Stadion Narodowy wspomniany jest czterokrotnie. 360 milionów euro ma zostać przeznaczone na budowę infrastruktury miejskiej oraz stadionu z drogami dojazdowymi. Kolejne 190 milionów euro ma być przekazane na budowę infrastruktury liniowej oraz dodatkowych obiektów wokół areny" - czytamy. To wszystko ma zostać wybudowane przez firmę Power Construction Corporation of China. Łączne koszta stadionu, powiązanej z nim infrastruktury i budynków mają wynieść ponad 600 milionów euro - zwraca uwagę nova.rs.

Serbskie media są zaniepokojone nie tylko rosnącymi kosztami budowy stadionu, ale również całym projektem Expo 2027, do którego Stadion Narodowy został dokooptowany.

"Szczególnie niepokojący jest fakt, że tej jesieni parlament w trybie przyspieszonym, przyjął również lex specialis, czyli ustawę o budowie Expo, której art. 14 stanowi, że przepisy ustawy regulującej zamówienia publiczne nie będą stosowane. Dotyczy to również budowy Stadionu Narodowego" - pisze nova.rs.

Mimo tych wątpliwości reprezentacja Serbii już wkrótce powinna zyskać nowy dom. Obecnie przygotowuje się do gry w mistrzostwach Europy. Serbowie trafili do grupy "C" z Danią, Słowenią oraz Anglią.