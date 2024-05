Losy Barcelony w nowej Lidze Mistrzów zależą od dwóch drużyn

FC Barcelona jest już pewna gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza ma dwanaście punktów przewagi nad piątym Athletikiem, a zagra jeszcze w tym sezonie pięć meczów. Barcelona matematycznie pozostaje też w walce o mistrzostwo Hiszpanii, ale traci jedenaście punktów do prowadzącego Realu Madryt. Walka o mistrzostwo może zakończyć się w ten weekend, jeśli Real pokona Cadiz, a Barcelona nie zdoła pokonać Girony.

Warto dodać, że w przyszłym sezonie faza grupowa Ligi Mistrzów będzie wyglądała zupełnie inaczej, niż do tej pory. W niej każdy zespół będzie miał zagwarantowane osiem spotkań z ośmioma różnymi przeciwnikami, a w rozgrywkach wystąpi łącznie 36 drużyn. Wówczas będzie jedna grupa, z której wyjdzie osiem najlepszych zespołów, a drużyny z miejsc 9-24 będą rywalizować w play-offach. W jakim koszyku znajdzie się Barcelona?

Barcelona nie będzie w pierwszym koszyku w Lidze Mistrzów? Dwa scenariusze

Kataloński dziennik "Sport" podaje, że obecnie Barcelona znajduje się na 12. miejscu w rankingu klubowym UEFA z 91 punktami. Trzy zespoły, które znajdują się przed Barceloną, nie mają jeszcze pewnego miejsca w Lidze Mistrzów. Mowa o Manchesterze United, Romie i Chelsea. W każdym z koszyków znajduje się dziewięć drużyn, więc przy założeniu, że powyższe drużyny nie zagrają w Lidze Mistrzów, to Barcelona znajdowałaby się w pierwszym koszyku i byłaby rozstawiona. Koszyki są ustalane na podstawie współczynnika UEFA, a pod uwagę brane są wyniki z ostatnich pięciu sezonów.

Istnieją jednak scenariusze, przez które Barcelona może pojawić się w drugim koszyku. Jeden z nich zakłada, że drużynę z Katalonii może wyprzedzić Bayer Leverkusen. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso ma 88 punktów w rankingu UEFA, a jeśli wygra rewanżowe spotkanie z Romą w półfinale Ligi Europy, to otrzyma trzy punkty (dwa punkty za wygraną i jeden punkt za awans) i mimo równej liczby punktów wyprzedzi Barcelonę. Ma to związek z tym, że Bayer został mistrzem Niemiec. Jeszcze innym rozwiązaniem jest awans Romy do Ligi Mistrzów przez rozgrywki Serie A lub wygranie Ligi Europy.

"Losowania nie mają tak dużego wpływu na Ligę Mistrzów, jak w przeszłości. Jedyną różnicą dla Barcelony w tej sytuacji byłoby to, że w przypadku znalezienia się w drugim koszyku, mogą mieć ośmiu potencjalnych rywali z pierwszego koszyka, a nie siedmiu. Znalezienie się w drugim koszyku nie byłby katastrofą dla zespołu Xaviego" - pisze "Sport".

Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie odbędzie się 29 sierpnia br. Mecze grupowe rozpoczną się w dniach 17-19 września, a ta faza rozgrywek zakończy się 29 stycznia 2025 r. Rywalizacja w play-offach o 1/8 finału odbędzie się 11-12 i 18-19 lutego przyszłego roku.