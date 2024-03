Oto główni faworyci do wygrania Złotej Piłki 2024. Messi znowu w piątce!

Przez ostatnie lata piłkarska scena była kompletnie zdominowana przez dwójkę - Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo. Pierwszy ma w dorobku osiem Złotych Piłek, natomiast drugi - pięc. Ich hegemonia została przerwana w 2018 roku, kiedy zawodnikiem roku został Luka Modrić. Wydawało się wówczas, że dojdzie do prawdziwej zmiany pokoleniowej.

Choć Portugalczyk niejako zaczął odchodzić w cień, to jego odwieczny rywal wręcz przeciwnie. Mimo że w 2022 roku Złotą Piłkę wywalczył Karim Benzema, to w latach 2019-2023 trzykrotnie triumfował Messi, a gdy w 2020 roku bezapelacyjnie najlepszym piłkarzem świata był Robert Lewandowski, plebiscyt odwołano.

Oto główni faworyci do zdobycia Złotej Piłki. Bellingham, Mbappe... czy może Messi?

Przed rokiem można było odnieść wrażenie, że o triumf powalczy Erling Haaland, który nie dość, że sięgnął po mistrzostwo oraz Puchar Anglii, to świętował zwycięstwo w Lidze Mistrzów, a ponadto ustanowił nowy rekord w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie w Premier League (36).

Messi nie zachwycał w barwach PSG, to fakt. Dziennikarze uważali jednak, że jego występ na mundialu w Katarze był najważniejszy. I taką też podjęli decyzję, ponieważ 36-latek pokonał Haalanda i świętował ósmą ZP. Choć wydawało się, że w tym roku nie może być go już nawet w gronie kandydatów, to okazuje się inaczej.

Portal Football 365 przedstawił procentowe szanse na zdobycie trofeum. Argentyńczyk zajmuje obecnie piąte miejsce z dorobkiem 10 proc. Liderem jest Jude Bellingham (25 proc.), który wyprzedza Kyliana Mbappe (22 proc.), Erlinga Haalanda (20 proc.) oraz Harry'ego Kane'a (17 proc.). Reszta zawodników ma według angielskiego serwisu mniej niż 10 proc. szans na zdobycie najcenniejszego indywidualnego trofeum.

Napisano, że po wspaniałym początku w Madrycie Bellingham jest niepodważalnym faworytem do zdobycia tytułu. Dodano, że jeśli uda mu się walczyć Ligę Mistrzów z Realem Madryt i zaliczy dobry występ z Anglią na Euro 2024, powinno to załatwić sprawę.

Serwis podważa za to szanse Erlinga Haalanda. "Skoro dziesiątki goli i potrójna korona nie wystarczyły, to trudno sobie wyobrazić jego zwycięstwo, zwłaszcza że Norwegia nie jedzie na Euro 2024" - czytamy. Podobnie zresztą widzi sytuację Leo Messiego. "Nawet triumf w Copa America nie wystarczyłby mu w tym roku" - podsumowano.

Ranking kandydatów do zdobycia Złotej Piłki 2024:

1. Jude Bellingham (Real Madryt) - 25 proc.

2. Kylian Mbappe (PSG) - 22 proc.

3. Erling Haaland (Manchester City) - 20 proc.

4. Harry Kane (Bayern Monachium) - 17 proc.

5. Leo Messi (Inter Miami) - 10 proc.

Nieoczekiwanie wśród głównych kandydatów pominięto napastnika Realu Madryt Viniciusa Juniora. - Moim zdaniem Vinicius jest najlepszym zawodnikiem na świecie - powiedział trener Carlo Ancelotti na pomeczowej konferencji prasowej po starciu z Gironą (4:0). - Najlepsza trójka? Vinicius, Bellingham i Rodrygo. Następnie jest Kroos, Valverde i Camavinga - podsumował.

Pod koniec ubiegłego roku poinformowano, że w 2024 roku plebiscyt po raz pierwszy w historii będzie współorganizowany przez "France Football" oraz UEFA. Na ten moment nieznana jest jednak dokładna data i miejsce uroczystości.