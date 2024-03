Bezlitosne słowa o piłkarzu Legii. "To nie jest ten poziom"

Legia Warszawa wygrała zaledwie jeden z pięciu ligowych meczów w 2024 roku - mowa o wygranej 1:0 nad Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim - przez co utrudniła sobie kwestię walki o mistrzostwo Polski. W miniony weekend Legia przegrała 0:1 z Widzewem Łódź po golu Frana Alvareza. To była pierwsza taka sytuacja od 24 lat. - Czy obawiam się zwolnienia? To nie moja sprawa, nie moja decyzja - stwierdził krótko Kosta Runjaić na pomeczowej konferencji prasowej. Nie da się jednak ukryć, że takiego kryzysu w Legii już dawno nie było.

W podstawowym składzie Legii na starcie z Widzewem wyszedł Blaz Kramer. Słoweński napastnik musiał jednak opuścić boisko w 59. minucie z powodu kontuzji. Okazało się, że uraz gracza Legii jest poważny i ma już za sobą operację kości w lewej stopie. To dla niego koniec sezonu. "Czuję się dobrze, ale nie będę w stanie pomóc i walczyć z kolegami z drużyny na boisku. Ale będę ich wspierać" - napisał Kramer na Instagramie. Kramer zdobył dziesięć bramek i zanotował jedną asystę w 31 meczach tego sezonu w barwach Legii.

Kosowski nie ma wątpliwości. "To nie jest piłkarz na Legię Warszawa"

Kamil Kosowski udzielił wywiadu "Super Expressowi" przed kolejną kolejką Ekstraklasy. Były reprezentant Polski uważa jednego z piłkarzy za "szczególny przypadek", ale w negatywnym kontekście. - Uważam, że to nie jest piłkarz na Legię. Teraz wypadł przez kontuzję i w tym sezonie nie zagra. Legia zawsze miała świetnych napastników. Nie przypominam sobie sytuacji, żeby w ostatnich latach w ataku nie było gracza z dobrym nazwiskiem. Nie musiał biegać, ale był skuteczny. Z całym szacunkiem, ale Kramer czy Maciej Rosołek to nie ten poziom. Legia gra przeciętnie, dlatego też przegrywa - powiedział.

Zdaniem Kosowskiego brakuje pozytywnej energii nie tylko u wspomnianego Kramera, ale też u Josue czy Marka Guala. Postanowił wyróżnić jednak innego z graczy Legii. - Wygląda, że Ryota Morishita jeszcze nie przesiąkł Ekstraklasą i tym, co się dzieje w Legii od pewnego czasu. Nie boi się pojedynków, podejmuje ryzyko, rzadko traci piłkę, współpracuje z partnerami. Widać, że jest dobrze przygotowany - dodaje ekspert Canal+ Sport. Czy Legia jeszcze może liczyć się w walce o tytuł?

- Już dawno powiedziałem, że nie ma na to szans. Rywale po prostu zasuwają i zdecydowanie lepiej od niej grają. Nie mam wątpliwości, że Legia bardzo chciałaby zostać mistrzem. W tym momencie większą jakość mają Jagiellonia, Śląsk i Raków, który moim zdaniem zostanie mistrzem Polski. Wzorem dla Legii powinien być mecz z Aston Villą. Tak powinna grać przez cały sezon. Tyle że na tym poprzestała. A najbliższe spotkanie z Piastem Gliwice to będzie starcie niespełnionych drużyn - podsumował Kosowski.

Uraz Kramera to nie jest jedyny problem kadrowy Legii w ostatnim czasie. Ze względu na lekki uraz w najbliższym ligowym meczu z Piastem może zabraknąć Bartosza Kapustki, o czym informuje portal legionisci.com. "Pomocnik od kilku dni zmaga się z bólem kostki nie był w stanie dalej ćwiczyć. W tej chwili nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji trenera w niedzielę" - czytamy w artykule.

Mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 17:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.