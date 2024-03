Nowa gwiazda ekstraklasy przyłapana! Oto co nosi pod klubowym strojem

Luka Vusković to jeden z najgłośniejszych transferów w zimowym okienku transferowym. Utalentowany 17-letni obrońca, którego wartość szacuje się na 7 mln euro, przyszedł do Radomiaka Radom. Spędzi w nim najprawdopodobniej zaledwie pół roku. Myślami jest już zapewne w Tottenhamie, co widać także na boisku.

Angielski klub wykupił młodego Chorwata we wrześniu zeszłego roku za 20 mln funtów z Hajduka Split. Operacja ma jednak dojść do skutku w lipcu 2025 r., kiedy piłkarz będzie miał już skończone 18 lat. Na razie Vusković ma ogrywać się na wypożyczeniach. Tym sposobem zimą trafił do Radomiaka. Latem ponownie czekają go przenosiny. Według "The Athletic" w grę wchodzi kierunek niemiecki i holenderski.

Choć Vusković w polskim klubie jest dopiero półtora miesiąca, już zdążył pokazać się ze znakomitej strony. Rozegrał pięć spotkań, a w dwóch ostatnich wpisał się na listę strzelców i przyczynił się do zwycięstw nad Stalą Mielec 2:1 i Piastem Gliwice 3:2. Po jednym z meczów kibice dostrzegli jeden istotny szczegół w jego ubiorze.

Vusković pod getrami miał włożone białe ochraniacze z herbem Tottenhamu. Zdjęcie szybko obiegło media społecznościowe i wywołało radość wśród sympatyków zespołu z północnego Londynu.

Radomiak Radom z Vuskoviciem w składzie zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli ekstraklasy. Do tej pory zgromadził 31 punktów, tyle samo co 10. Widzew. W najbliższy weekend zmierzy się liderem Jagiellonią Białystok. Mecz rozpocznie się w sobotę 16 marca w Radomiu o godz. 15:00.