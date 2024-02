Nie tylko Mbappe i Haaland. Real Madryt chce rozbić bank. 100 milionów

Nie od dziś wiadomo, że niemal zawsze najlepsi piłkarze świata danego okresu są wiązani z transferem do Realu Madryt. Obecnie wszystko wskazuje na to, że do hiszpańskiej drużyny za kilka miesięcy przeniesie się Kylian Mbappe. Według doniesień medialnych Florentino Perez ma również chrapkę na ściągnięcie Erlinga Haalanda. To jednak nie koniec. Ostatnio niemiecki "Sport Bild" przekazał, że Real poluje także na 20-letnią gwiazdę Bundesligi.

