Robert Lewandowski nie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczami z Mołdawią i Finlandia. O tym, że nie przyjedzie, informował dzień przed ogłoszeniem powołań. - Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem uznaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć - tłumaczył w mediach społecznościowych. Mimo to decyzja spotkała się z ostrą krytyką.

Lewandowski nieobecny na zgrupowaniu. Brzęczek zabrał głos

- Uważam, że po tej decyzji powinna nastąpić zmiana kapitana reprezentacji Polski. W takich okolicznościach trzymanie Roberta Lewandowskiego w tej roli nie ma już większego sensu - napisał na portalu X dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn. Podobnego zdania był Jan Tomaszewski. - Jeszcze mam naprawdę nadzieję na to, że Robert zmieni zdanie i przyjedzie dla konsolidacji zespołu, przyjedzie dla mobilizacji tych chłopców. Ale jeśli tak się nie stanie, to opaskę kapitańską powinien mu odebrać selekcjoner - mówił w wywiadzie dla "Super Expressu". Postawa kapitana reprezentacji Polski nie spodobała się też Jerzemu Brzęczkowi.

Były selekcjoner odniósł się do absencji Lewandowskiego na łamach "Przeglądu Sportowego". - Dla mnie reprezentacja zawsze stała na pierwszym miejscu i występy w niej były zaszczytem. Jeśli byłem zdrowy, na zgrupowania przyjeżdżałem niekiedy nawet kosztem problemów w klubie. Robert wybrał, jak wybrał. To jest jego decyzja - skomentował.

Brzęczek bezlitosny dla Lewandowskiego. "Akurat kapitan..."

Szkoleniowiec pytany był także, czy Robertowi Lewandowskiemu wolno więcej. - O to musiałby pan zapytać Michała Probierza, jaki mają kontakt i czy takie decyzje podejmują wspólnie. Ja uważam, że przed nami ważny mecz i akurat kapitan drużyny powinien być na zgrupowaniu - stwierdził dobitnie.

Towarzyski mecz Polska - Mołdawia bez udziału Roberta Lewandowskiego odbędzie się w piątek 6 czerwca o godz. 20:45. Z kolei spotkanie z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 rozegrane zostanie we wtorek 10 czerwca o tej samej porze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.