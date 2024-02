Tak wygląda prawda o porozumieniu Mbappe z Realem. Znany dziennikarz ujawnia [WIDEO]

Kylian Mbappé to jeden z najlepszych piłkarzy świata. W Paris Saint-Germain, w którym gra od 2017 roku rozegrał już blisko 300 spotkań, w których strzelił 244 bramki i zanotował 105 asyst. Nic dziwnego, że od kiedy pojawiły się pierwsze plotki, że zamierza odejść z zespołu mistrza Francji, to pojawiła się kolejka chętnych do podpisania z nim umowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Peszko mówi, co z jego walką z Piotrem Żyłą

Są znane szczegóły negocjacji Kyliana Mbappé z Realem Madryt. Fabrizio Romano ujawnia

Od początku faworytami w tym wyścigu wydawali się najwięksi z największych - Real Madryt i Manchester City. Od pewnego czasu mówiło się już jednak głównie o negocjacjach Mbappe z Realem. Kilka dni temu hiszpańska "Marca" ogłosiła, że Francuz już podpisał umowę. Końcowe porozumienie piłkarz i klub mieli osiągnąć dwa tygodnie wcześniej.

Dzisiaj w nocy dodatkowe informacje nt. negocjacji Mbappé z Realem Madryt przekazał Fabrizio Romano. Dziennikarz znany z publikacji wiarygodnych informacji transferowych opublikował w mediach społecznościowych kilkuminutowe wideo.

Romano na początku przede wszystkim zaznaczył, że obecnie Mbappé i wszyscy jego przedstawiciele prowadzą negocjacje wyłącznie z Realem Madryt. - Z tego co słyszę, obecnie oficjalny kontrakt Mbappé z Realem nie został jeszcze podpisany. Do ustalenia wciąż pozostają detale, ale mówimy o szczegółach. Negocjacje są już w naprawdę zaawansowanym stadium - powiedział Romano.

Kiedy Mbappe podpisze kontrakt z Realem? Będziemy wiedzieli, gdy zareaguje PSG

Dziennikarz przekazał też, że o podpisaniu umowy będzie wiedziało też PSG. Gdy Mbappe podpisze kontrakt z Realem, to następnie wyda on wraz ze swoim obecnym klubem oficjalne oświadczenie dotyczące odejścia. Nie wiadomo jeszcze kiedy podpisanie kontraktu z Mbappe ogłosi Real Madryt - może stać się to dopiero po zakończeniu sezonu.

Pojawiła się też kwestia praw wizerunkowych i pensji Mbappe. - Kylian Mbappe będzie miał dużą władzę nad swoimi prawami wizerunkowymi. To jeden z detali, które obecnie są przedmiotem negocjacji. Jeżeli chodzi o pensję, to będzie zarabiał podobną kwotę jak obecnie Jude Bellingham czy Vinicius. Duża kontrola Mbappe nad prawami do wizerunku to coś nowego i ważnego, bo to kluczowy punkt tych negocjacji (...). Rozmowy trwają. Szczegóły są dogadywane, więc wszystko wygląda bardzo optymistycznie dla Realu Madryt - zaznaczył Romano.

Wszystko wskazuje więc na to, że w przyszłym sezonie Kylian Mbappe będzie piłkarzem drużyny, która pewnie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii.