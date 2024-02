Media rozpisują się o żonie reprezentanta Polski. "Doprowadza do szaleństwa mężczyzn i kobiety"

Ostatnie tygodnie są dość udane dla Jakuba Kiwiora. Polak regularnie pojawia się na murawie i dokłada cegiełkę do sukcesów Arsenalu. Zaliczył m.in. asystę w meczu z Liverpoolem (3:1) czy też z Burnley (5:0). Pojawił się na murawie również w starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie jego ekipa przegrała 0:1 z FC Porto. Nie było to dla niego najlepsze spotkanie, choć zebrał dość solidne oceny. O obrońcy jest głośno również z innego powodu. Media zachwycają się jego żoną.

REKLAMA

Zobacz wideo Piszczek po premierze "Kuby": To jest bardzo autentyczny film

Media pod wrażeniem żony Jakuba Kiwiora. Zwracają uwagę na jej zawód. Nietypowy

Claudia Kiwior, bo o niej mowa, jest partnerką piłkarza od 2020 roku. Parę połączyło nie tylko uczucie, ale i pasja do sportu. W ubiegłym roku zdecydowali się oficjalnie sformalizować związek. O kobiecie wiele pisano po dołączeniu Kiwiora do Arsenalu. Angielscy fani zachwycali się nie tylko jej urodą, ale i zawodem, który uprawia. Trzeba przyznać, że jest on dość nietypowy.

Mowa o tweerkingu, a więc tańcu, polegającym na rytmicznym poruszaniu pośladkami. Claudia jest nie tylko tancerką, ale i instruktorką. Często dzieli się również w mediach społecznościowych filmikami z kolejnych popisów. Teraz zwróciła na siebie uwagę serbskich dziennikarzy.

"Żona piłkarza Arsenalu ma nietypowy zawód. Podczas gdy Jakub walczy na boisku z innymi gwiazdami Premier League, Claudia doprowadza do szaleństwa półnagich mężczyzn i kobiety na całej planecie. Jest bowiem mistrzynią tweerkingu" - pisze redakcja kurir.rs. Dziennikarze wspomnieli też o sukcesach, jakie żona Kiwiora odniosła w tej dyscyplinie.

Dotarła do półfinału mistrzostw Europy, a także zdobyła mistrzostwo Polski. "Gdy spojrzymy na jej relacje na profilu na Instagramie, który obserwuje ponad 79 tysięcy osób, widać, że ma talent" - podkreśliła redakcja.

Już kilka miesięcy temu na temat zawodu Claudii Kiwior rozpisywał się "Daily Star". Dziennikarze byli zachwyceni jej gorącym tańcem oraz stylizacją. "Królowa twerku Arsenalu" - pisali. Pod wrażeniem byli też kibice.

Teraz przed Kiwiorem kolejne ważne spotkania. Rewanż z Porto w Lidze Mistrzów odbędzie się 12 marca. Wcześniej Arsenal rozegra trzy mecze ligowe. Niewykluczone, że znów od pierwszych minut na boisku pojawi się właśnie Polak.