Stuletni stadion wyburzony. Ciężki sprzęt już wjechał. Nowy za 70 milionów to bubel!

Hetman Zamość to jeden z najbardziej zasłużonych klubów Lubelszczyzny. Znana drużyna niedługo doczeka się nowego stadionu, którego wybudowanie kosztować będzie prawie 70 milionów złotych. Pomimo gigantycznej inwestycji kibice nie są zachwyceni tym pomysłem. O co chodzi więc z nowym obiektem OSiR w Zamościu? Niewykluczone, że to zwykły bubel za wielkie pieniądze.

