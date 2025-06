Jest termin meczu Igi Świątek w ćwierćfinale Roland Garros! Pilne wieści dla kibiców

Dla Igi Świątek turniej we Francji aż do meczu z Jeleną Rybakiną układał się planowo. Wygrała trzy pierwsze mecze, w których była zdecydowaną faworytką. Spotkanie z reprezentantką Kazachstanu rozpoczęła jednak fatalnie, przegrywając pierwszego seta 1:6. Drugiego rozpoczęła od wyniku 0:2 i wówczas stało się coś, na co czekali polscy kibice. Świątek odwróciła losy partii, ale i całego meczu, który ostatecznie wygrała 2:1. Dzięki temu jest w ćwierćfinale turnieju.

Wiemy, kiedy Świątek zagra o półfinał. Podali godzinę

Teraz Świątek czeka starcie z Eliną Switoliną. Ukrainka pokonała w poprzedniej rundzie Jasmine Paolini 6:4, 6:7, 1:6 i sprawiła, że nie dojdzie do polsko-włoskiego rewanżu za finał ubiegłorocznej edycji French Open. Wówczas Iga Świątek oddała rywalce zaledwie trzy gemy, a mecz trwał tylko 68 minut.

Doświadczona Switolina łatwą rywalką nie będzie. Wie, jak pokonać Świątek, co udowodniła w Wimbledonie 2023. Ostatnio znajduje się w niezłej formie - w turnieju WTA w Rzymie dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Peyton Stearns, a wcześniej w Madrycie w półfinale zatrzymała ją Aryna Sabalenka.

Dodatkowo Ukrainka ma jeszcze jedną motywację. Po raz czwarty w karierze dotarła do ćwierćfinału French Open, ale nigdy nie wygrała meczu na tym etapie turnieju. Może więc osiągnąć historyczny wynik.

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina rozpocznie się o we wtorek 3 czerwca. Będzie to drugi mecz na korcie po starciu Sabalenki z Zheng, które rozpocznie się o 11. Można się więc spodziewać, że Świątek i Switolina wyjdą na kort nie przed godziną 13:30.

Obie panie po raz ostatni zmierzyły się ze sobą 25 marca tego roku. Świątek w 1/8 finału turnieju w Miami w nieco ponad dwie godziny rozprawiła się z rywalką, czym powtórzyła rezultat z tej samej fazy imprezy w Dubaju, która była w ubiegłym roku.