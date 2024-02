Carlitos odszedł z Legii i został legendą w pół roku. Fenomen

Carlitos wyraźnie odżył po przejściu do PAS Lamia. Znakomicie prezentuje się na boisku i zbiera głównie pochwały. Te zaowocowały nawet plotkami o możliwym transferze. Media donosiły, że zimą zainteresowany był nim Aris Saloniki, a więc piąta drużyna Super League. Hiszpan opuścił nawet dwa mecze, a dziennikarze wskazywali, że miało to związek z zielonym światłem na transfer, jakie dały mu władze Lamii. Finalnie do transakcji nie doszło, ale Carlitos nie wydaje się być zmartwiony. W obecnej ekipie czuje się jak "ryba w wodzie", co udowodnił w sobotni wieczór. Na dodatek zapisał się na kartach historii greckiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

Carlitos się nie zatrzymuje. Kolejne bramki zapewniły mu miejsce na kartach historii PAS Lamia

Przed meczem z Asteras Tripolis miał siedem bramek na koncie i cztery asysty. W kolejnym meczu dołożył jednak dwa gole, który przesądziły o zwycięstwie jego drużyny (2:1). I nie dość, że walnie przyczynił się do triumfu, to jeszcze wyrównał rekord Jeronimo Barralesa.

Mowa o najlepszym strzelcu w historii klubu. Zdobył on dziewięć bramek w Super League, ale potrzebował do tego 26 meczów. Teraz takim samym wynikiem legitymuje się właśnie Carlitos, który dokonał tego o sześć spotkań szybciej. A na tym nie musi poprzestawać. Przed nim jeszcze kilka starć greckiej ligi.

Niewykluczone, że tak znakomita postawa zwróci też uwagę nie tylko greckich potęg, ale i zagranicznych klubów. Tym bardziej że Hiszpan ma bogate CV. W poprzednich latach występował m.in. w Polsce. W ekstraklasie grał przez trzy sezony, ale zdążył się zapisać na kartach jej historii.

Carlitos odżył po transferze. A może być jeszcze lepiej

Najpierw występował w Wiśle Kraków, w której został nawet królem strzelców ekstraklasy - zdobył 24 gole w 36 meczach. Później miał dwie przygody z Legią Warszawa - łącznie w jej barwach rozegrał 78 spotkań, zdobywając 25 bramek i 11 asyst. Latem 2023 roku odszedł definitywnie ze stołecznego zespołu. Ta decyzja okazała się dobrym posunięciem. W końcu w zaledwie pół roku stał się bohaterem nowego klubu.

Obecnie PAS Lamia zajmuje szóste miejsce w tabeli greckiej ligi z dorobkiem 33 punktów. Do prowadzącego PAOK-u traci już 18 punktów. Kolejny mecz ekipa Carlitosa rozegra w sobotę 17 lutego, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z wiceliderem, Panathinaikosem.