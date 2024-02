130-tysięczne miasto to ewenement! Nigdy nie było tam ekstraklasy, a okręgówka to święto

Według najnowszych danych Rudę Śląską zamieszkuje około 131,5 tys. osób. W śląskim mieście funkcjonują cztery największe kluby piłkarskie: GKS Urania Ruda Śląska, GKS Wawel Wirek, KS Slavia Ruda Śląska oraz GKS Grunwald Ruda Śląska. Oprócz tego działają tam również mniejsze drużyny dziecięce czy amatorskie. Nikt od czterech lat nie może awansować nawet do IV ligi.

Ruda Śląska nie ma poważnego zespołu. Po raz ostatni I liga była tam 25 lat temu!

Przekleństwem Rudy Śląskiej jest jej położenie. Miasto znajduje się pomiędzy Zabrze a Chorzowem, a więc ośrodkami, które mają gigantyczne tradycje piłkarskie. Mieszkańcy miasta podzielili się na sympatyków Ruchu lub Górnika, marginalizując tym samym rolę lokalnych klubów. Podobnie jest w sąsiednich Świętochłowicach, gdzie mocnego klubu piłkarskiego nie było. Tam postawiono na żużel.

Ruda Śląska jest jednak ewenementem, bo próżno szukać tak niepiłkarskiego miasta w skali kraju. Najlepsze zespoły z tego miasta występowały niegdyś w II lidze. Tego zaszczytu dostąpiła m.in. Urania, która w sezonie 1973/74 skończyła na trzecim miejscu. Do tej pory jest to najlepszy wynik wszystkich klubów w historii.

W 1962 roku w II lidze grała także Slavia Ruda Śląska. Wówczas śląska ekipa zakończyła rywalizację na szóstej pozycji. Dwa lata wcześniej na zapleczu najwyższego poziomu rozgrywkowego w Polsce szalał również Wawel Wirek, który potrafił wygrywać ze Stalą Mielec czy Stalą Rzeszów. Ostatnim "wielkim" osiągnięciem tamtejszych klubów była ósma lokata Grunwaldu w sezonie 1998/99.

Kluby z Rudy Śląskiej czekają na wznowienie sezonu. Derby tylko w A-klasie

A co z najnowszą historią? Przełomu nie było. Ostatnim zespołem z Rudy Śląskiej, który reprezentował miasto w IV lidze była Slavia, która rywalizowała na tym poziomie w sezonie 2019/2020. Wówczas klub zajął 14. miejsce w tabeli, po czym spadł do okręgówki. Obecnie jest to najwyższa liga dla rudzkich drużyn. W obecnym sezonie ligi okręgowej (grupa IV Katowice - Sosnowiec) występuje tylko jeden tamtejszy zespół - Urania. Na ten moment klub z 30 punktami na koncie zajmuje czwarte miejsce. Z piłkarskiego punktu widzenia to jedyna pozytywna wiadomość dla kibiców z Rudy Śląskiej, którzy pasjonują się lokalnym futbolem.

Dużo chętniej tamtejsze kluby okupują popularną "A-klasę". W sezonie 2023/2024 katowickiej grupy gra aż pięć zespołów z Rudy Śląskiej. Do Wawelu Wirek, Grunwaldu i Slavii dołączyły Gwiazda Ruda Śląska, a także Jastrząb Bielszowice. Ten ostatni klub pochodzi z dzielnicy Rudy Śląskiej i najbardziej słynie z sukcesów w żeńskiej piłce ręcznej. Ówczesna Zgoda Bielszowice grała nawet w najwyższej klasie rozgrywkowej. W męskiej piłce nożnej klub też radzi sobie nieźle, bo w tym sezonie jest liderem A-klasy z dorobkiem 29 punktów po 14 meczach. Slavia jest druga, Wawel plasuje się na czwartym, Grunwald na piątym, a Gwiazda na dziewiątym miejscu. Katowicka A-klasa to więc wewnętrzna rozgrywka klubów z Rudy Śląskiej.

Teraz jedyny rudzki przedstawiciel w okręgówce - Urania - przygotowuje się do startu rundy wiosennej, który zaplanowano na koniec marca. Wtedy to Urania zmierzy się z rezerwami Ruchu Chorzów. Kilka dni temu drużyna rozegrała testowy mecz przeciwko lokalnej Slavii. Co ciekawe, to ekipa z "A-klasy" zdołała pokonać w teorii silniejszych rywali 3:2. "Pierwszy mecz kontrolny kończymy porażką ze Slavią Ruda Śląska. Rywalowi życzymy powodzenia w lidze" - napisano w mediach społecznościowych Uranii.

Zagorzałym kibicom z Rudy Śląskiej pozostaje cieszyć się lokalnymi wydarzeniami i festynami, podczas których sport jest tylko dodatkiem do grilla i zimnego piwa. Latem zeszłego roku ze starcia Uranii z Grunwaldem zrobiono wielkie wydarzenie. Na trybunach zasiadło kilkaset kibiców, wręczono medale zasłużonym członkom klubu, a mecz zakończył się zwycięstwem pierwszej z drużyn 5:3. Choć nie sam sport a lokalna inicjatywa była w tym przypadku o wiele ważniejsza.

Mimo marnego jak na 130-tysięczne miasto poziomu sportowego klubom z Rudy Śląskiej nie należy odbierać pasji i zaangażowania. Wszystkie z wymienionych zespołów aktywnie działają w mediach społecznościowych, zachęcając kibiców do odwiedzania stadionów. Dodawane są skróty spotkań czy pomeczowe grafiki, a administratorzy profili chętnie organizują głosowania czy inne formy interakcji z fanami. Być może w perspektywie kilku lat któraś z rudzkich ekip znów zawita do nieosiągalnej ostatnio IV ligi.

Kluby z Rudy Śląskiej: