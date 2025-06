Tak wygląda ranking Złotej Piłki. Sensacja na czele

Kto zostanie najlepszym piłkarzem świata w corocznym plebiscycie Złotej Piłki? Sobotni finał Ligi Mistrzów mógł doprowadzić do pewnych przetasowań, na co dowodem jest ranking przygotowany przez portal Goal. Mamy nowego faworyta, który w sobotę przyczynił się do rozbicia Interu Mediolan 5:0.