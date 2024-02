Żona posła PiS próbowała skarcić Bońka. Takiej kontry się nie spodziewała

Samuel Pereira był gościem Krzysztofa Stanowskiego w poniedziałkowym programie na Kanale Zero. Wywiad, a właściwie sam zaproszony, wzbudził wśród internautów wiele kontrowersji. Były szef portalu TVP.Info oraz wiceszef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej stał się symbolem standardów, jakie panowały w TVP za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Niechęć do jego osoby wyraził także Zbigniew Boniek, czym naraził się na olbrzymią krytykę.

Boniek zareagował na występ Pereiry w Kanale Zero. Nie mógł się powstrzymać. "Co on p*******"

Pereira wielokrotnie w trakcie rozmowy bronił ekipy, z którą współtworzył ówczesne TVP. - Przedstawialiśmy polski interes, interes narodowy. Na pewno były rzeczy, które pewnie powinny inaczej wyglądać. W ogólnym rozrachunku pluralizm się zwiększył, bo widzowie mieli do wyboru, teraz tego nie mają - mówił m.in.

W pewnym momencie do programu odniósł się Zbigniew Boniek, który najwyraźniej postanowił go obejrzeć. "Co on p*******. Pierwszy raz go słucham. Myślałem, że to kawał s*********. Jest gorzej... Żeby nie było wątpliwości. Chodzi o Samuela P. Chory człowiek. Przełączam na Juve-Udinese" - napisał na portalu X.

Marianna Schreiber zaczęła pouczać Bońka. Też oberwała. "A gdzie pani widzi..."

Post doczekał się wielu odpowiedzi. Wielkie oburzenie przejawiali przede wszystkim ludzie związani Prawem i Sprawiedliwością. "Popracuj pan nad kulturą osobistą" - odpowiedział poseł tego ugrupowania Jan Mosiński. Do dyskusji dołączyła także żona byłego ministra Łukasza Schreibera, a obecnie uczestniczka gal freak fightowych, Marianna Schreiber. "Panie Prezesie, ja rozumiem, że może mieć Pan niechęć do byłej Partii rządzącej - dziwnym trafem nie wykazywał jej Pan kiedy PZPN dostawało pieniądze od rządu (wtedy były wspólne konferencje prasowe), ale czy nie uważa Pan, że takie słownictwo nie przystoi osobie na poziomie i zasadniczo wystawia nim Pan świadectwo, nie Panu Pereirze, ale samemu sobie?" - zapytała.

Na ripostę Bońka nie trzeba było długo czekać. "A gdzie pani widzi niechęć do PiS? Nie róbmy z idioty przedstawiciela, reprezentanta partii. Proszę dbać o męża, bo porwał się z motyką na słońce. Ukłony" - odpowiedział.