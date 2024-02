"Dostałeś rady od Lewandowskiego?". Wtedy Roque wypalił. To wiele mówi o szatni Barcelony

W pierwszych meczach w barwach FC Barcelony Vitor Roque nie mógł trafić do siatki, jednak w ostatnich spotkaniach Brazylijczyk dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Najpierw zdobył zwycięską bramkę w ligowym starciu przeciwko Osasunie (1:0), a cztery dni później ustalił wynik spotkania (3:1) z Deportivo Alaves. Przy okazji Roque wyleciał z boiska za drugą żółtą kartkę, która według wielu ekspertów i kibiców była kuriozalna.

Vitor Roque zaczął mówić o Robercie Lewandowskim. "Staram się od niego uczyć"

Ostatnio Vitor Roque udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "Mundo Deportivo", w którym opowiedział o pierwszych miesiącach spędzonych w zespole Barcelony. W trakcie rozmowy 18-latek dostał pytanie o Roberta Lewandowskiego. Tuż przed jego transferem sporo mówiło się o tym, że Roque może rywalizować z Polakiem o miano podstawowego napastnika w zespole. Mimo to Xavi podkreślał, że obaj piłkarze mogę występować na boisku wspólnie.

Jaką opinię na temat kapitana reprezentacji Polski wyraził Roque? - To niesamowity zawodnik, jak wszyscy w szatni Barcelony. To piłkarz, który stworzył historię futbolu. Staram się uczyć od niego jak najwięcej, zawsze ma chęć do pracy. Po skończonych treningach idę z nim i staram się podążać jego śladami, aby nauczyć się jak najwięcej - przyznał 18-latek.

Vitor Roque zapytany o rady od Lewandowskiego powiedział: - "Mi mówi, że jestem jeszcze bardzo młody, więc mogę być spokojny, bo mam przed sobą świetlaną przyszłość". Jak widać, pomiędzy napastnikami nie ma złej krwi, a młody Brazylijczyk ma do Roberta Lewandowskiego ogromny szacunek.

We wspomnianym meczu przeciwko Deportivo Alaves były piłkarz Athletico Paranaense pojawił się na murawie w 63. minucie. Wówczas nie zajął pozycji środkowego napastnika, a bardziej lewego skrzydłowego, który ścinał do środka i szukał pozycji do oddania strzału. Nie przeszkadzała mu obecność Lewandowskiego, który był główną "dziewiątką".

Transfer Vitora Roque do Barcelony został przypieczętowany już latem zeszłego roku. Katalończycy zapłacili za zawodnika 40 milionów euro. Do tej pory 18-latek zdążył rozegrać w drużynie mistrzów Hiszpanii siedem spotkań, w których zdobył dwa gole. W kolejnym meczu drużyna Xaviego zagra u siebie z Granadą.