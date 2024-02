Polak wszedł z drzwiami do nowego klubu. Został bohaterem [WIDEO]

Mariusz Stępiński występuje na Cyprze od 2021 roku. Na początku był piłkarzem Arisu Limassol, z którym zdobył mistrzostwo kraju. Dzięki temu w eliminacjach Ligi Mistrzów miał okazję rywalizować z Rakowem Częstochowa. Zimą nieoczekiwanie zmienił klub i przeniósł się do Omonii Nikozja.

Mariusz Stępiński zdobył pierwsze bramki w nowym klubie

Do tej pory rozegrał w tym zespole trzy mecze. Kolejną okazję do gry miał w piątek o godzinie 18:00. Tego dnia jego drużyna podejmowała na własnym stadionie Anorthosis. Omonia nie rozpoczęła tego meczu najlepiej i po pierwszej połowie przegrywała 0:1. W drugiej części dał o sobie znać Stępiński. Tuż po wznowieniu gry dobrze odnalazł się w polu karnym i dobił strzał kolegi z zespołu, wbijając piłkę do siatki. Był to jego pierwszy gol w barwach Omonii.

Niedługo później Polak ponownie wpisał się na listę strzelców. Tym razem pokonał bramkarza strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Omonia nie przestawała atakować i zdobyła kolejną bramkę. W 72. minucie gola strzelił Roman Bezus. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i ekipa z Nikozji pokonała Anorthosis 3:1.

Omonia Nikozja 3:1 Anorthosis

Strzelcy: Mariusz Stępiński (47', 61'), Roman Bezus (72'); Christian Makoun (41')

Dzięki temu zwycięstwu Omonia wskoczyła na czwarte miejsce w tabeli. Po 24 kolejkach ma na koncie 45 punktów. Anorthosis z kolei jest szósty z dorobkiem 41 punktów. Ekipa Polaka kolejny mecz rozegra w środę. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Achnas.

Mariusz Stępiński w bieżącym sezonie rozegrał łącznie 33 mecze, w których strzelił osiem goli i zaliczył pięć asyst. Składają się na to również jego występy w Arisie Limassol.