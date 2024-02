Letnia rezydencja Lewandowskich. Willa za 10 milionów. Lokalizacja jak z bajki!

Od 2022 roku Robert Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony. Obecnie Polak rozgrywa drugi sezon w zespole mistrzów Hiszpanii. Od kilku miesięcy jego forma jest daleka od ideału, jednak piłkarz może liczyć na wsparcie ze strony kolegów czy zarządu klubu. Mimo że Półwysep Iberyjski stał się głównym miejscem zamieszkania Lewandowskiego, napastnik wraz z żoną regularnie odwiedza Polskę, gdzie posiada piękny dom nad jeziorem.

Willa Lewandowskich zapiera dech w piersiach. Rezydencja na grube miliony

W 2014 roku zakończyła się budowa rezydencji Lewandowskich, która znajduje się we wsi Stanclewo położonej w województwie warmińsko–mazurskim nad jeziorem Jełmuń. Cała dwupiętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych została wykonana z drewna. Szacuje się, że jej łączny koszt wyniósł około 10 milionów złotych.

Wokół posiadłości znajdują się dwa korty tenisowe, a wspomniane jezioro jest oddalone od budynku zaledwie o kilkadziesiąt metrów. Oprócz tego Lewandowscy mają do dyspozycji ogromną przestrzeń pokrytą trawą, gdzie mogą bawić się ich dzieci. Małżeństwo najczęściej odwiedza ten rejon Polski w okresie wakacyjnym, traktując willę jako dom letniskowy. Co ciekawe, miejsce budowy nie było przypadkowe. To właśnie tam niemal 17 lat temu Anna i Robert się poznali.

Jak widać, kapitan reprezentacji Polski i jego rodzina mają gdzie odpoczywać w rodzimym kraju. W mediach społecznościowych można znaleźć kilka zdjęć, na których widać, jak Lewandowski spędza czas nad jeziorem, a jego żona wypoczywa na pomoście. Oprócz pięknego, drewnianego domu na Warmii piłkarz posiada również rezydencje i apartamenty m.in. w Monachium, Barcelonie, na Majorce czy w Warszawie.

Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców w ostatnim meczu przeciwko Deportivo Alaves, pokazując tym samym, że może jeszcze wrócić do optymalnej dyspozycji. Łącznie w tym sezonie Polak w 31 meczach strzelił 14 bramek i zanotował sześć asyst. W kolejnym spotkaniu Barcelona zmierzy się u siebie z Granadą.