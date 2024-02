Dyrektor klubu ekstraklasy odpalił bombę. To by był hit

Idrissa Toure pochodzi z Gwinei, ale urodził się w Berlinie. Już jako nastolatek został zauważony przez RB Lipsk, które słynie ze świetnego skautingu i nowoczesnej akademii. W klubie, gdzie pełno talentów, trudno się przebić, więc Toure szukał szczęścia w Werderze Brema i Schalke.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Aż w końcu trafił do Juventusu. Będąc precyzyjnym: do drużyny do lat 23. W pierwszej drużynie nigdy nie zadebiutował, ale w Juventus Next Gen spotkał m.in. Nicolo Fagioliego, wielce utalentowanego pomocnika, która akurat teraz pauzuje, bo nielegalnie obstawiał u bukmacherów.

Ale wróćmy do Toure, które ma na koncie mecze w młodzieżowej kadrze Niemiec. Środkowy pomocnik nadal przebywa we Włoszech. Jego klub to drugoligowa Pisa. Ale okazuje się, że piłkarz z ciekawym CV - jak na polskie warunki - mógł grać w Ekstraklasie! Bardzo chciał go Śląsk Wrocław.

- Miał kontuzję, pojawiła się możliwość, Pisa chciała go wypożyczyć, potem nie. To jest profil zawodnika, który mnie interesował. Zawsze mówiłem, że styl Red Bulla jest docelowym, którym chcemy grać. Nauczymy piłkarzy tak grać lub ściągniemy piłkarza, który ma zakorzeniony ten styl gry. Idrissa grał w RB Leipzig, wcześniej w Juventusie. Jest ciekawym zawodnikiem, ale może będzie okazja pozyskania go latem. Jego wymagania są większe, też nie chcę zwariować, ale wiadomo, że za jakość trzeba zapłacić - zdradził na łamach TVP Sport David Balda dyrektor sportowy Śląska Wrocław.

Nie udało się ściągnąć Toure, ale do Wrocławia zawitał za to piłkarz z Interu. Transfer z Interu do Śląska brzmi jak nierealna transakcja. Chyba że mówimy o nastolatku z polskimi korzeniami, który odbił się od młodzieżówki Interu. 18-letni Tommaso Guercio, który ma na swoim koncie spotkania w reprezentacji Polski U-19, zawitał do lidera Ekstraklasy.

Największym jednak zimowym wzmocnieniem drużyny Jacka Magiery będzie Patryk Klimala, który opuścił zimą Izrael.

Śląsk ma ambicje mistrzowskie

Śląsk to niespodziewany lider Ekstraklasy, który po 19 kolejkach ma aż 41 punktów, czyli o trzy więcej niż Jagiellonia Białystok. Już w niedzielę 11 lutego Śląsk zagra z Pogonią Szczecin.