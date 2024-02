Co za zwrot. Oto co teraz Hiszpanie piszą o Lewandowskim. Jedno słowo

Ostatnie tygodnie były wyjątkowe trudne dla FC Barcelony. Nie dość, że przegrała w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (1:4), to odpadła w ćwierćfinale Pucharu Króla po porażce z Athletikiem Bilbao. Trzy dni później poległa za to w lidze z Villarrealem (3:5), po czym Xavi zakomunikował, że po zakończeniu sezonu żegna się z zespołem. - Bycie trenerem Barcelony jest takie trudne. Widzisz, jak wszyscy cię krytykują i linczują. To mocno na ciebie wpływa - stwierdził.

Wydawało się, że jego odejście wpłynie na piłkarzy, ale tak się nie stało. Mimo że wygrali w środę z Osasuną po golu Vitora Roque, to nie było dobre spotkanie w ich wykonaniu. Zdecydowanie lepiej zaprezentowali się za to w sobotę, kiedy pokonali Deportivo Alaves 3:1, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski.

Hiszpanie nazwali Lewandowskiego "zabójcą". Docenili całą FC Barcelonę

Od początku roku kapitan reprezentacji Polski wyraźnie odżył. Nie dość, że zaczął regularnie trafiać do bramki rywala, to został doceniony przez hiszpańskie media. "Na rynku nie ma gracza z takim profesjonalizmem i nosem do bramek, co Polak" - przekazał ostatnio dziennik "Mundo Deportivo".

Nieco inaczej rozpisał się za to we wtorek "Sport". Dziennikarz German Bora zaznaczył, że Polak strzelił już w tym sezonie 14 goli we wszystkich rozgrywkach. "Zabójca. Robert Lewandowski jest niekwestionowanym królem strzelców drużyny Xaviego Hernandeza. Ważne jest jednak, żeby wszyscy przyłączyli się do zdobywania bramek" - czytamy.

Dodał, że FC Barcelona jest "rozdzielona tak, jak nigdy wcześniej", ponieważ aż 17 jej piłkarzy trafiło do siatki w tym sezonie. Poza Lewandowskim w czołówce najlepszych strzelców są: Ferran Torres (11 goli), Joao Felix (7) oraz Ilkay Guendogan (5).

Tym samym zajmuje ona pod tym względem pierwsze miejsce w tabeli La Liga, wyprzedzając choćby Sevillę (16) oraz Real Madryt (15). Mało tego znajduje się również w europejskim "topie", a biorąc pod uwagę drużyny, które zagrają w 1/8 finału LM plasuje się na trzeciej lokacie. Prowadzi za to FC Porto, które "rozdzieliło" bramki na 19 zawodników.

FC Barcelona rozegra kolejny mecz już w niedzielę 11 lutego, kiedy zagra u siebie z zespołem Kamila Jóźwiaka i Kamila Piątkowskiego, czyli Granadą. Po 23. kolejkach piłkarze Xaviego zajmują trzecią lokatę w tabeli La Liga z dorobkiem 50 pkt. Tracą osiem punktów do liderującego Realu Madryt.