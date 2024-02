Legia Warszawa jest jedynym polskim zespołem, który będzie występował na wiosnę w europejskich pucharach. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zajął drugie miejsce w grupie E Ligi Konferencji Europy, tuż za Aston Villą, a przed AZ Alkmaar i Zrinjskim Mostar. W 1/16 finału Legia trafiła na Molde, z którym zagra dwumecz 15 i 22 lutego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Norwegii, a rewanż będzie rozegrany w Warszawie. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA podjęła decyzję o zamknięciu "Żylety" na mecz z Molde, ale wyrażono zgodę na wpuszczenie zorganizowanych grup dzieci do 14. roku życia.

Zobacz wideo Potężne osłabienie Legii przed walką o mistrzostwo Polski. "Bardzo duża strata"

Na kilkanaście dni przed pierwszym spotkaniem w 1/16 finału pojawiały się niepokojące informacje w mediach. Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet" przekazał, że dostał wiadomość od kibica, iż Polacy nie są mile widziani w Norwegii. "Dostałem wiadomość od kibica, który chciał zarezerwować hotel w Molde przy okazji meczu Legii. Okazało się, że policja zabroniła i nie może. W ich opinii ma jeden feler: jest z Polski" - napisał dziennikarz na portalu X. Potem Molde opublikowało komunikat o obostrzeniach w sprzedaży biletów, w obawach o to, że mogą powtórzyć się wydarzenia z Alkmaar czy Birmingham.

"Musieliśmy wprowadzić szereg ograniczeń, dzięki którym w miarę możliwości będziemy mogli uniknąć kupowania biletów na inne sektory przez kibiców Legii Warszawa" - mogliśmy przeczytać w komunikacie. Potem w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy kibiców Legii, którzy dostawali wiadomości z hoteli w Molde o odwołaniu rezerwacji.

Burmistrz Molde reaguje na wieści. "Polacy są tu zawsze mile widziani"

W związku z takimi informacjami w mediach portal WP SportoweFakty postanowił się skontaktować z Trygve Grydelandem, czyli burmistrzem Molde. Z jego słów wynika, że Polacy są mile widziani w mieście. - Chciałbym z pełną stanowczością podkreślić, że nie ma mowy o żadnej dyskryminacji Polaków. Znam sprawę, do mnie też dotarły różne pogłoski, ale nic takiego nie będzie miało miejsca. Jako burmistrz tego miasta mówię głośno i otwarcie: Polacy są tu zawsze mile widziani. Zresztą, mieszka ich tu sporo i nic złego się nie dzieje - powiedział.

A jak działacz odniósł się do wieści o anulowaniu rezerwacji na skutek ostrzeżeń od norweskiej policji? - Sprawdziłem to. Rozmawiałem z szefostwem policji. Zapewniono mnie, że nie wydawano żadnej dyrektywy czy zalecenia w tej sprawie. Policja z Molde nie rekomendowała nieprzyjmowania Polaków w naszym mieście. Według mnie to w takim przypadku oddolna inicjatywa danego właściciela obiektu czy firmy nim zarządzającej. Powtarzam jeszcze raz: miasto Molde i miejscowa policja nie zamierza stosować żadnych obostrzeń wobec polskich obywateli - dodaje Grydeland.

W rozmowie pojawił się też wątek biletów, których zorganizowane grupy kibicowskie Legii nie będą mogły zakupić. - Wiadomo, że UEFA zakazała kibicom Legii przyjazdu w zorganizowanej grupie. Na to nie mam już wpływu. Rozmawiałem i o tym z klubem. Według mojej wiedzy nie chodzi tu o to, że żaden Polak nie kupi biletu. Według mnie, jeśli na przykład polska rodzina z dziećmi będzie chciała zobaczyć mecz, to nie widzę problemu. Sama narodowość nie może oznaczać, że ktoś nie wejdzie na stadion. Oczywiście, nie mówimy tu o grupach, powiedzmy, ultrasów - wyjaśnił burmistrz Molde.

Pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy między Molde a Legią Warszawa odbędzie się w czwartek 15 lutego o godz. 18:45. Rewanż będzie rozegrany tydzień później w Warszawie, ale o godz. 21:00. Relacje tekstowe na żywo z tych spotkań z udziałem Legii w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.