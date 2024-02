Gigantyczna sensacja w wielkim turnieju! Murowany faworyt na kolanach

Puchar Azji to turniej, który rozgrywany jest od 1956 roku. Pierwszą edycję wygrała Korea Południowa. Od 2007 roku mistrzostwa odbywają się co cztery lata. Najwięcej razy - czterokrotnie - wygrywała je Japonia. Tegoroczny turniej rozgrywany jest w Katarze, a finał odbędzie się na dobrze znanym kibicom Lusail Stadium. To właśnie na tym obiekcie Argentyna wywalczyła złoto mundialu.

Gigantyczna sensacja w Pucharze Azji. Korea Południowa jedzie do domu

Za jednego z największych faworytów turnieju uznawana była od początku Korea Południowa. Ta reprezentacja w 2015 roku dotarła do finału, a dwa wcześniejsze turnieje kończyła na 3. miejscu. Od 2019 roku spotkanie o brąz, tak jak na mistrzostwach Europy, nie jest rozgrywane.

Koreańczycy w tegorocznych rozgrywkach nie bez problemu wyszli z grupy. Wygrali co prawda na inaugurację z Bahrajnem (3:1), ale w dwóch kolejnych meczach grupowych tylko remisowali z Jordanią (2:2) i Malezją (3:3).

Faza pucharowa przyniosła koleje problemy. W meczu 1/8 finału z Arabią Saudyjską podopieczni Juergena Klinsmanna przegrywali do dziewiątej doliczonej minuty drugiej połowy, ale gol Cho Gue-sunga zapewnił im dogrywkę. Ostatecznie wygrali po rzutach karnych.

W ćwierćfinale z Australią ponownie uratowali się w doliczonym czasie. W 96. minucie gola z rzutu karnego zdobył Hwang Hee-chan. W dogrywce Australijczyków pogrążyło natomiast trafienie piłkarza Tottenhamu Heung-min Sona.

Wydawało się, że półfinałowe spotkanie z Jordanią będzie dla Korei łatwiejszą przeprawą. Nic bardziej mylnego. Zawodnicy Husseina Ammouty po raz drugi w tym turnieju nie dali się pokonać Koreańczykom. Wygrali 2:0, a oba gole zdobyli w drugiej połowie. Trafienie przypieczętowujące awans zdobył Musa Al-Tamari - największa gwiazda reprezentacji i najwyżej wyceniany piłkarz Jordanii. Wartość napastnika Montpellier na portalu Transfermarkt.de wynosi 6 milionów euro.

Jordania po raz pierwszy w swojej historii zagra w finale Pucharu Azji. Co więcej, to pierwszy raz gdy są w najlepszej czwórce kontynentu. Dla Korei, w której składzie znajdowały się między innymi gwiazdy Premier League - Heung min-Son z Tottenhamu i Hwang Hee-chan z Wolverhampton - to olbrzymie rozczarowanie. Ich kraj na złoto turnieju czeka od 1960 roku.

W wielkim finale rywalem Jordanii będzie zwycięzca pary Iran - Katar. To spotkanie zostanie rozegrane w środę, 7 lutego o 16:00 czasu polskiego. Mecz o złoto odbędzie się 10 lutego w Lusail.