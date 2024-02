Rozłam w Barcelonie. Decyzja Xaviego rozbiła zarząd

Od nowego sezonu FC Barcelona będzie miała nowego trenera. Xavi poinformował po przegranym 3:5 meczu z Villarrealem, że odejdzie z końcem czerwca, nawet jeśli Barcelona wygrałaby Ligę Mistrzów. - Każdego dnia czujesz, że jesteś bezwartościowy. Rozmawiając z Pepem Guardiolą, już mi to powiedział. Widziałem, jak Luis Enrique cierpi. Musimy się zastanowić. Mamy problem z żądaniami na tym stanowisku. Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach - przekazał trener Barcelony, który od momentu rozpoczęcia pracy wygrał mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. Kto może być jego następcą?

Nieporozumienie między Laportą a Deco. Chodzi o wybór trenera. Dwóch faworytów

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że temat zatrudnienia trenera jest przedmiotem nieporozumień między prezesem Joanem Laportą a Deco, czyli obecnym dyrektorem sportowym Barcelony. Laporta chciałby zatrudnić trenera, który ma duże doświadczenie, jest wielkim nazwiskiem i pracował już w wielkim klubie. Deco z kolei preferuje trenera, który potrafi dostosować się do środowiska i chce zrobić krok naprzód w swojej karierze. W tym momencie jest dwóch faworytów: Hansi Flick (obecnie bez pracy) oraz Sergio Conceicao (FC Porto).

Laporta jest zwolennikiem niemieckiej myśli szkoleniowej, a Flick potrafił wygrać mistrzostwo Niemiec i Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium. To właśnie z Flickiem u sterów Bayern wygrał 8:2 z Barceloną. Prezes Barcelony nie ukrywa, że jego marzeniem byłby Pep Guardiola czy Juergen Klopp, ale atutem Flicka jest fakt, że pozostaje bez pracy. Niemieckie media podawały też, że Flick zaczął uczyć się hiszpańskiego. A co jest atutem Conceicao, pracującego w Porto od 2017 roku, według "AS-a"?

Portugalczyk wie, jak dostosować się do potrzeb danego klubu i potrafi wprowadzać młodych zawodników. Jego agentem jest Jorge Mendes, który pozostaje w znakomitych relacjach z władzami Barcelony. Dodatkowo Conceicao miał wyrazić chęć odejścia z Porto z końcem tego sezonu. To zbiega się w czasie z wyborami prezydenckimi, a w Porto mógłby go zastąpić Andre Villas-Boas. "Znając sposób podejmowania decyzji w klubie, wydaje się, że Flick ma wszelkie szanse na wygraną" - czytamy w artykule.

Takie doniesienia mediów wskazują na to, że pozostali kandydaci mają dużo mniejsze szanse na angaż w Barcelonie. "AS" pisze, że pod uwagę nie są brani Rafael Marquez (rezerwy Barcelony) czy Thiago Motta (Bologna), a "hiszpański kierunek" zaczyna się chwiać. W tym kontekście wymieniany był Mikel Arteta (Arsenal), Imanol Alguacil (Real Sociedad) czy Michel (Girona).

Barcelona zajmuje trzecie miejsce w lidze hiszpańskiej z 50 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. W Lidze Mistrzów jej rywalem w 1/8 finału będzie Napoli.