Messi wywołał gigantyczną burzę. W końcu przerwał milczenie. "Wstyd"

Mecz towarzyski pomiędzy zespołem Hongkong All-Stars a Interem Miami miał być wielkim świętem. 40 tys. kibiców, z których każdy dużo zapłacił za bilet, liczyło, że zobaczy na boisku Leo Messiego (miał rozegrać minimum 45 minut), którego wizerunkiem promowano to wydarzenie. Ostatecznie Argentyńczyk w ogóle nie wszedł na murawę z powodu kontuzji. Zrobiła się z tego wielka afera.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpakowski o zmianach w TVP: Lepszego znawcy nie ma

Leo Messi zdradził, czemu nie zagrał w Hongkongu. "To bardzo pechowe"

Gdy po meczu David Beckham dziękował kibicom na stadionie za obecność i doping, ci go wybuczeli. Nie może to dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że wielu z nich w drodze na ten mecz pokonało kilka tysięcy kilometrów. Niektórzy dawali upust frustracji, wyżywając się na podobiznach Messiego zamieszczonych na materiałach promocyjnych. Głos zabrały nawet lokalne władze.

Sprawa zrobiła się tak głośna, że w końcu Argentyńczyk musiał jakoś się do niej odnieść. Zrobił to podczas wtorkowej konferencji prasowej przed kolejnym meczem towarzyskim Interu Miami, z japońskim Vissel Kobe (zmierzą się w Tokio). - To bardzo pechowe, że nie mogłem zagrać w Hongkongu - powiedział, cytowany przez "The Miami Herald". Następnie wyjaśnił, że powodem był dyskomfort w mięśniu przywodziciela biodra, który odczuwał po styczniowym meczu z Al-Hilal (3:4). Zrobione wówczas badanie rezonansem wykazało obrzęk, a nie uraz, przez co w kolejnym spotkaniu z Al-Nassr (0:6) wszedł na ostatnie siedem minut. - Próbowałem zagrać, żeby zobaczyć, jak będę się czuł - dodał.

Po przylocie do Hongkongu dolegliwości nie opuściły Messiego. Mimo to wziął on udział w otwartym treningu. - Poszedłem ze względu na liczbę osób, które się pojawiły (40 tys. - red.) oraz dlatego, że były tam dzieci z kliniki. Chciałem tam być - stwierdził. Ale że nie było poprawy, to w meczu już nie zagrał.

Leo Messi chce wynagrodzić swoją absencję kibicom z Hongkongu. "Mam nadzieję"

- Szkoda, że w piłce nożnej w każdej chwili możemy doznać kontuzji. Szkoda, bo zawsze chcę grać, zwłaszcza że podróżowaliśmy tak daleko, a ludzie byli tak podekscytowani na nasz widok. To był wstyd. Mam nadzieję, że uda nam się wrócić i rozegrać kolejny mecz w Hongkongu. Robię tak zawsze, kiedy tylko mogę - oznajmił.

36-latek ocenił również swoje szanse na występ w spotkaniu z Vissel Kobe. - Szczerze mówiąc, nadal nie wiem, czy będę mógł zagrać. W porównaniu do poprzednich dni czuję się lepiej i jestem bardzo chętny do gry - powiedział. O tym, czy ostatecznie pojawi się na boisku, przekonamy się w środę 7 lutego o godzinie 11:00 czasu polskiego.