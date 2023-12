Legenda TVP zwolniona. Gortat wywołał burzę

Marcin Gortat z pewnością należy do grona najwybitniejszych polskich koszykarzy. To jeden z czterech Polaków, którzy wystąpili w NBA. Reprezentował barwy Orlando Magic, Washington Wizards, czy Phoenix Suns. Łodzianin pozostaje aktywny sportowo, ale i medialnie. Nie odmawia sobie komentarzy recenzując wiele spraw - nie tylko dotyczących koszykówki.

Burza po słowach Gortata. "Twoi ulubieńcy go zwolnili"

Nie inaczej było i tym razem. Chodzi o zmiany w TVP. "Marek Sierocki został zwolniony z TVP. Po zmianie władzy w telewizji wieloletni dziennikarz muzyczny 'Teleexpressu' nie będzie już pracował w popularnym programie informacyjnym" - poinformowała "Wirtualna Polska". Gortat skwitował tę decyzję, krótkim, ale bardzo wymownym tweetem. Określił dziennikarza mianem legendy. Do wpisu dodał emotikony ognia i serca.

Internauci długo się nie namyślali i odpowiedzieli byłemu koszykarzowi. "Przecież to twoi koledzy go wyrzucili" - napisał jeden z nich. "Twoi ulubieńcy go zwolnili. Cieszysz się, co nie?", "Głosowałeś na ludzi, którzy go w******i, nie pal głupa", "To twoje ziomki go wyrzuciły, więc powinieneś być z siebie dumny" - pisali kolejni internauci, udowadniając, jak wielkie emocje wzbudzają ostatnio tematy związane z TVP.

Przy okazji wypomnieli Gortatowi sympatie polityczne. Były gracz NBA nie ukrywał w ostatnich miesiącach, że jest sprzymierzeńcem opozycji, która ostatecznie wygrała październikowe wybory i tworzy nowy rząd, odsuwając od władzy polityków PiS-u. Trudno nie odnieść wrażenia, że komentarze te pochodzą w większości właśnie od zwolenników dawnej władzy.

Marek Sierocki znany był nie tylko z "Teleexpressu". W przeszłości był także szefem Redakcji Rozrywki w TVP 1, a także dyrektorem artystycznych festiwali w Opolu i Sopocie. Wokół publicznej telewizji, także jej sportowego oddziału, dzieje się ostatnio sporo. Do stacji wraca między innymi legendarny komentator Dariusz Szpakowski.