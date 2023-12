Ważą się losy Kurzajewskiego i Babiarza. Ujawniamy kulisy rewolucji w TVP

Gdy media internetowe i gazety prześcigają się w opisach tego, co w ostatnich dniach dzieje się w gmachu i wokół Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, to wśród sportowych dziennikarzy TVP panował względny spokój. Przynajmniej jeśli chodzi o personalia, bo nie warunki pracy.

Sport przyczynia się do nowej historii programów informacyjnych

W wyniku przeniesienia produkcji nowego programu informacyjnego "19:30" na Woronicza, redakcja sportowa TVP miała i dalej ma utrudnione warunki pracy. Nowi pracownicy tworzący sztandarowy program informacyjny publicznego nadawcy z powodu tego, że nie mogli skorzystać z okupowanych gabinetów przy placu Powstańców Warszawy (tam mieści się TAI), skorzystali z części sportowej redakcji TVP Sport na Woronicza. Do tej pory tworząc swoje programy informacyjne (jedni "19:30 drudzy "Sportowy wieczór") komputery redakcyjne i montażowe trzeba dzielić na pół. To też mały akcent tego jak sport pomaga tworzyć nową kartę w historii programów informacyjnych TVP. Dobrze, że akurat nie ma imprezy, którą sportowa redakcja obsługuje studiami i programami właśnie z tego miejsca. A przecież tworzy program przed najchętniej oglądanymi transmisjami w TVP. Dla porównania w listopadzie "Wiadomości" śledziło średnio 2,7 mln widzów, mecz Polska - Czechy z tego samego miesiąca 3,3 mln. Teraz nowy informacyjny program "19:30" przyciąga na antenę Jedynki ponad 4 mln widzów, choć można zakładać, że działa tu czynnik nowości i ciekawości.

Jak długo sport z informacjami będą musiały dzielić jedną redakcję? Trudno powiedzieć. Na placu Powstańców Warszawy część zwolnionych pracowników z byłymi szefami "Wiadomości" dalej chce pracować, jak gdyby nigdy nic i mimo wyłączonych kart dostępu udaje im się wchodzić bocznymi wejściami do gmachu telewizji.

Przypomnijmy, że w środę, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza i mianował na to stanowisko Tomasza Syguta. Potem zaczęło się zwalnianie ludzi, których Matyszkowicz przyjął do pracy. Zaczęto od dyrektorów. Dwa dni przed Wigilią, wypowiedzenie dostał też kierownik TVP Sport Krzysztof Zieliński. Swej funkcji nie pełnił długo, bo od sierpnia tego roku. To wtedy Zieliński zastąpił na tym stanowisku Marka Szkolnikowskiego. Zieliński wcześniej był wicedyrektorem biura spraw korporacyjnych TVP ds. strategii i organizacji, na Woronicza pracował od 2021 roku. Był też pełnomocnikiem zarządu telewizji ds. skoordynowania prac nad obsługą Igrzysk Europejskich 2023, Euro 2024 i letnich igrzysk olimpijskich 2024. Na stanowiskach menedżerskich miał dwie dekady doświadczeń, ale w świecie sportu nie był znany. Jego zastępcą, a zarazem red. naczelnym TVP Sport został wówczas Sebastian Staszewski, dziennikarz pracujący czy też współpracujący wcześniej w wielu mediach. Na swym stanowisku, wicedyrektorem ds. produkcyjnych TVP Sport pozostał pracujący w TVP od kilku dekad Jarosław Idzi.

Kolejne zmiany? "Nie chciałbym się wypowiadać" i kurs na Ekstraklasę

Co będzie dalej? Według docierających do nas informacji niepewny jest los kilku dziennikarzy redakcji sportowej, którzy prowadzili programy informacyjne czy rozrywkowe. O tym, że prawdopodobnie nie przedłużono kontraktu z Rafałem Patyrą (prowadzący "Teleexpress") już czas temu pisał "Super Express", w podobnej sytuacji może być Maciej Kurzajewski ("Pytanie na śniadanie") czy Przemysław Babiarz ("Va Bank"). Z tym że ci dwaj ostatni mogą pożegnać się z rozrywkowymi programami, ale niekoniecznie z pracą w sporcie. Do sportowej redakcji na dobre powraca Dariusz Szpakowski, który ostatnimi miesiącami tylko z nią współpracował w roli eksperta.

Na razie trudno jest potwierdzić jakiekolwiek inne ruchy personalne. Pytaliśmy o nie też nowego dyrektora kanału TVP Sport, Jakuba Kwiatkowskiego, który swoją umowę podpisał w piątek po południu.

- Na razie o szczegółach w tym personaliach nie chciałbym się wypowiadać - przekazuje nam nowy szef sportu. Kwiatkowski jeszcze na początku grudnia był rzecznikiem PZPN i team menedżerem reprezentacji, gdzie pracował ponad dekadę. Wcześniej zatrudniony był m.in. w polskim oddziale Eurosportu w roli PR menedżera oraz rzecznika Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Zostałem doceniony za to, co robiłem do tej pory. Dostałem ofertę i od razu ją przyjąłem. Pracę zacząłem dziś - tłumaczy nam Kwiatkowski, przekazując, że rozmowy w tej sprawie toczyły się od kilku dni. Jakie wyzwania stoją przed nowym dyrektorem najpopularniejszego i ogólnodostępnego kanału sportowego w Polsce? - Wiadomo, że za chwilę najważniejsze będą dla nas igrzyska olimpijskie i Euro 2024. Mam nadzieję, że z polską kadrą. Chciałbym też, by do TVP udało się wreszcie ściągnąć Ekstraklasę - dodaje.

Po aferze na funkcję dyrektora TVP Sport

W TVP Sport trudno liczyć na wielkie zmiany, bo też trudno powiązać ten kanał czy też redakcję ze światem polityki. Takie powiązania czasem były tylko głównie na jej redakcyjnych szczytach.

Najlepiej widać to było podczas zmiany władzy, w październiku roku 2015. Organizowane pod koniec tamtego miesiąca wybory wygrał wówczas PiS, wyprzedzając trzymającą władzę PO. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła większość w Sejmie. Zmiana władz w TVP zajęła PiS-owi półtora miesiąca. Na początku stycznia 2016 roku w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy wygaszającej mandaty członków organów mediów publicznych, do siedziby telewizji na ul. Woronicza wprowadzono nowego prezesa. Został nim Jacek Kurski. Potem na kierowniczych stanowiskach zaczęły pojawiać się też nowe osoby, odpowiedzialne za programy informacyjne i publicystyczne.

Co działo się wtedy w TVP Sport? Na początku nic. Dopiero trochę później, bo w lutym podziękowano za pracę Marianowi Kubalicy, który był wicedyrektorem sportowej stacji (dyrektorem był wówczas dziennikarz i komentator Włodzimierz Szaranowicz). To był jeden ciekawszych przypadków karier politycznych w sporcie.

Kubalica związany był z lewicą, a do sportu został przesunięty w wyniku głośnej afery. Wówczas niespełna 60-latek był dyrektorem biura zarządu TVP. To on stał za zatrudnieniem i przyznaniem programu w publicznej telewizji Pawłowi Miterowi, 25-latkowi, który powołał się na wpływy i polecenie z Kancelarii Prezydenta RP. Miter wysłał maila do Kubalicy, w którym podszył się pod Jacka Michałowskiego, wówczas szefa Kancelarii Prezydenta. Ten spreparowany mail otworzył mu drzwi na Woronicza i poskutkował umową na 39 tys. złotych! Sprawę opisała "Rzeczpospolita", Kubalica został zawieszony, ale nie wyrzucony z TVP. Szybko dostał posadę właśnie w TVP Sport, a że miał polityczne plecy, pracował tam prawie przez 5 lat do lutego 2016 roku. W redakcji nie był specjalnie cenioną osobą, czy też taką, która pchała kanał do przodu. Podziękowano mu dopiero przy powyborczych czystkach. Na stanowisku zastąpił go wówczas pracujący w sportowej redakcji od 2008 roku Marek Szkolnikowski.

Jak wspominają nam pracujący wówczas w TVP Sport dziennikarze, to pożegnanie Kubalicy było spodziewane, bo osoba ta trafiła do redakcji sportowej z nadania politycznego. Zresztą za czasów Kubalicy, było trochę prób promowania polityków przy sportowych transmisjach, a kamery TVP chętnie odwiedzały wydarzenia w szkołach i nowych otwieranych przez rząd obiektach sportowych. Kubalica podczas swojej kadencji w TVP Sport zdążył jeszcze podpaść przemyśleniami na temat konklawe i nowego papieża Franciszka, które opublikował na swych mediach społecznościowych. Nawet jednak ta sprawa nie utrudniła mu kariery, zrobiła to dopiero zmiana opcji rządzącej. Po wyborach z 2015 roku oprócz Kubalicy właściwie nie było żadnych poważniejszych ruchów, jeśli chodzi o pracowników samej redakcji sportowej. Niektórzy odchodzili w kolejnych latach z własnej woli.