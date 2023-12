Rozgardiasz w TVP. Co z umową na 75 mln zł? Ujawniamy

W TVP od 19 grudnia trwa rozgardiasz, który powiększa się z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień. Najpierw minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na kodeks spółek handlowych, odwołał dotychczasowego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza i mianował na to stanowisko Tomasza Syguta. Stworzona przez PiS w 2016 roku Rada Mediów Narodowych nie uznała tej decyzji i najpierw twierdziła, że prezesem dalej jest Matyszkowicz, a potem ogłosiła swoją wersję zmian na stanowiskach kierowniczych TVP, mianując na jej szefa Michała Adamczyka. Tuż po świętach minister kultury ogłosił, że w związku z zawetowaniem ustawy okołobudżetowej przez prezydenta Andrzeja Dudę, w której to dla telewizji publicznej przewidziane były 3 mld złotych, postawi TVP w stan likwidacji.

Umowa na młodzieżówkę już opłacana, 1. liga i Puchar Polski niezagrożone

Od razu zaznaczmy, że nie oznacza to, iż kanały TVP nagle przestaną nadawać czy znikną z medialnej mapy Polski. To raczej kolejna próba rozwiązania patowej sytuacji i kierowniczego dwugłosu. Likwidatorzy powinni przejąć od zarządu uprawnienia do prowadzenia spółki, podejmowania kluczowych decyzji i jej reprezentowania. Minister kultury skierował na te stanowiska te same osoby, które tydzień wcześniej mianował na ich prezesów (w TVP to Tomasz Sygut, w Polskim Radiu - Paweł Majcher, w PAP - Marek Błoński).

Co to oznacza w kwestiach nadawanych audycji oraz podpisanych właśnie lub planowanych umów licencyjnych na transmisje sportowe, bo to interesuje kibiców? Tu najważniejsze i najciekawsze wydają się te wydarzenia, które za chwilę nastąpią lub kontrakty zawarte tuż przed zmianą opcji rządzącej w Sejmie i na stanowiskach kierowniczych na Woronicza.

Przypomnijmy, że jesienią TVP podpisała umowę z PZPN o wartości około 75 mln złotych na pokazywanie Pucharu Polski, I ligi i II ligi, a także ligowych meczów pań i młodzieżowych reprezentacji Polski. Umowy na różne rozgrywki obowiązują na trzy lub cztery lata od sierpnia 2023 roku (w przypadku reprezentacji młodzieżowych) lub sezonu 2024/25 (w przypadku reszty rozgrywek). Zdecydowana większość tej kwoty to pieniądze przeznaczone dla ligowych klubów czy też zapisane na rozwój szkolenia.

Z naszych informacji wynika, że ten kontrakt opłacany jest w ratach, które TVP już zaczęło uiszczać, bo choćby mecze młodzieżówki pokazuje od wakacji. Ponieważ umowa na zdecydowaną większość transmisji dotyczy spotkań planowanych od lipca 2024 roku, to strony mają nadzieję, że szczegóły dotyczące transmisji i współpracy uda się dopiąć w późniejszym terminie, kiedy sytuacja wokół TVP się uspokoi.

Przypomnijmy, że powyższe rozgrywki mają być pokazywane głównie w bezpłatnym, powszechnie dostępnym naziemnym kanale TVP Sport, a I i II liga również we wspólnym paśmie regionalnym TVP 3. Co prawda po zmianie władzy TVP 3 została na kilka dni zastąpiona przez TVP 2 - obecnie sygnał TVP 3 powrócił, ale póki co jest w nim prezentowane tylko pasmo wspólne wszystkich anten, nie ma audycji lokalnych, które mają być przywracane stopniowo.

Problem z LKE. Są ważniejsze rzeczy

Jak usłyszeliśmy, choć o sprawy związane z naszą ligową i reprezentacyjną piłką na ogólnopolskiej antenie na razie nie ma się co martwić, to problem może być, jeśli chodzi o dalsze transmisje z rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Prawa do nich posiada Viaplay i oczywiście tam dostępne będą przekazy ze wszystkich meczów. Publiczny nadawca do tej pory kupował jednak sublicencję na ten produkt na mecze polskich drużyn.

Na jesieni TVP pokazała wszystkie spotkania Legii w fazie grupowej LKE, a także grupowe spotkania Rakowa Częstochowa, który grał w Lidze Europy. Raków z europejskich pucharów już odpadł. Legia Warszawa awansowała do 1/16 finału LKE i będzie grała z norweskim Molde FK. Pierwszy mecz tych drużyn odbędzie się w czwartek 15 lutego w Norwegii, a rewanż tydzień później w Warszawie. Poprzednia umowa z Viaplay obowiązywała tylko na etapy grupowe tych rozgrywek, ale teraz wiadomo już, w jakiej fazie i z kim zagra polska drużyna, więc obie strony miały usiąść do negocjowania kolejnej sublicencji. W poprzednim roku i w przypadku Lecha Poznań ta była podpisana od razu za jednym razem na 1/16 i, opcjonalnie, 1/8 finału. Negocjacje rozpoczęły się wówczas w styczniu.

Teraz o jakichkolwiek rozmowach trudno myśleć, bo też na Woronicza dzieją się ważniejsze rzeczy i najpierw trzeba tam przywrócić normalne funkcjonowanie firmy. Ponadto w sytuacji wprowadzenia likwidatorów co do zasady nie wolno otwierać nowych interesów czy podpisywać kontraktów. Obecnie likwidacja sama w sobie nie jest celem, tylko narzędziem, jednak wszelkie okoliczności sprawiają, że w TVP Sport w najbliższym czasie pozyskiwanie praw będzie na dalszym planie, załatwienie czegokolwiek będzie bardzo trudne. Kibice chcący zobaczyć Legię w europejskich pucharach na ogólnopolskiej antenie muszą uzbroić się w cierpliwość.