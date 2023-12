Marcin Gortat opowiedział o trudnych chwilach w życiu. "Byłem przeorany psychicznie"

Marcin Gortat to jeden z najlepszych polskich koszykarzy w historii. Zanim jednak zaczął piłką rzucać często ją kopał. Uprawiał także lekkoatletykę. Spora w tym zasługa jego rodziców. Były środkowy Phoenix Suns to syn boksera Janusza Gortata i siatkarki Alicji Gortat. 39-letni dziś Marcin w NBA zadebiutował w 2008 roku. Był wówczas koszykarzem Orlando Magic. W najlepszej koszykarskiej lidze świata rywalizował także w barwach Washington Wizards i wspomnianego już Phoenix Suns.

Emerytura? Tylko z nazwy. Gortat z wyczerpującym zadaniem!

Mimo że od zakończenia sportowej kariery Gortata minęły już trzy lata, łodzianin wciąż pozostaje aktywny fizycznie. Były reprezentant Polski na swoim Instagramie przyznał, że miał okazję wziąć udział w kursie przetrwania, który przygotowali specjaliści jednostki GROM. Z wpisu koszykarskiej ikony wynika, że było to wyczerpujące zadanie.

- Byli zawodowi żołnierze naszej elitarnej jednostki Grom zaprosili mnie na małego surwivala/selekcje, gdzie mogłem poznać wiele elementów ich rzemiosła, czy nauczyć się wielu nowych rzeczy jako lider/przywódca. Przez 3 dni, do których byłem przygotowany bardzo dobrze (przynajmniej tak mi się wydawało) dawały mi jedną myśl... "Po co ci to?" - napisał na swoim Instagramie.

- Przez 72h byłem praktycznie przeorany fizycznie, psychicznie i mentalnie. Przegłodzony (na własne życzenie) przemarznięty do punktu hipotermii. - opowiada Gortat.

Profil Marcina Gortata na Instagramie obserwuje ponad 200 tysięcy fanów.