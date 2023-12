Boniek nie wytrzymał. Zobaczył, ile zarabiali w TVP. "Najdroższy kelner w Polsce"

Obecnie najgłośniejszym tematem politycznym są zmiany w mediach publicznych, które w ostatnich ośmiu latach stały się rządowe. Chęć likwidacji mediów narodowych przez nowego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza sprawiła, że w gmachu Telewizji Polskiej czy też w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej "w obronie wolności mediów" dyżurowo wartę pełnili politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz dziennikarze, którzy przez ostatnie lata pracowali w TVP.

Zbigniew Boniek uderza w PiS i Samuela Pereirę. "Najdroższy kelner w Polsce"

W czwartek Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, opublikował na Twitterze zarobki dziennikarzy pracujących w TVP w ostatnich miesiącach - od 25 kwietnia do 31 grudnia. W tym czasie Michał Adamczyk zarabiał miesięcznie średnio 187 tys. złotych, Marcin Tulicki 89 tys. złotych, a Samuel Pereira 55 tys. złotych.

Tweet Dariusza Jońskiego został wielokrotnie udostępniony. W tym momencie ma blisko 3,5 miliona wyświetleń. Zobaczył go także Zbigniew Boniek, który jak zwykle podzielił się swoim komentarzem. "Patrząc na to z boku - tu nie o wolność słowa tylko o wolność portfela chodzi. Widząc, ile Pereira zarobił w ciągu ostatnich 5/6 miesięcy, można śmiało stwierdzić, że jest najdroższym kelnerem w Polsce. Ps. Zdjęcia nie chce mi się szukać" - napisał na Twitterze były prezes PZPN, nawiązując do sytuacji, gdy Samuel Pereira podaje posiłki politykom i dziennikarzom TVP w czasie pełnienia przez nich dyżurów.

To nie pierwszy - i za pewne nie ostatni raz - kiedy Zbigniew Boniek skomentował obecne wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Kilka dni temu wbił szpilę Markowi Szkolnikowskiemu, niedawnemu dyrektorowi TVP Sport. "Media nie powinny być ani rządowe, ani opozycyjne, wystarczy, żeby były rzetelne" - stwierdził Szkolnikowski, co spotkało się z odpowiedzią byłego reprezentanta Polski. "A były przez ostatnie lata? Tak pytam, z ciekawości" - odparł Boniek.