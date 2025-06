Gortat powiedział, co by zrobił, gdyby Rosja zaatakowała Polskę

Marcin Gortat ostatni mecz w najlepszej lidze świata rozegrał w 2019 roku, a karierę oficjalnie zakończył w 2020. Od tamtego czasu regularnie wypowiada się w mediach czy organizuje wydarzenia koszykarskie. Po wybuchu wojny w Ukrainie Polakowi zdarzyło się też odwiedzać żołnierzy naszych wschodnich sąsiadów czy wspomagać ich finansowo. Między innymi właśnie na te tematy 41-latek wypowiadał się niedawno w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Marcin Gortat i wojna w Ukrainie. Co zrobiłby, gdyby Rosja zaatakowała Polskę?

W pewnym momencie Gortat został zapytany przez prowadzących, jak postąpiłby w sytuacji, gdyby obudził się rano z informacją, że "coś się dzieje" na polskiej granicy. Koszykarz nie czekał długo z odpowiedzią: - Nie poszedłbym do komisji, tylko pojechałbym prosto na granicę - stwierdził 40-latek.

Chwilę później Gortat rozszerzył swoją wypowiedź: - Wypowiadam się tylko za siebie. Wywiozę dziecko, prawdopodobnie wywiozę żonę i wrócę, aby walczyć. Czy będę w okopach, czy będę w logistyce, czy będę obierał ziemniaki, to każde ręce są potrzebne. Powtarzam to każdemu: jeśli nie masz wystarczająco odwagi, żeby walczyć, nie czujesz się, jakbyś mógł pomóc, to faktycznie nie rób tego. Ale pomóż w inny sposób. Trzeba nosić amunicje, trzeba kopać okopy. Przy wielu rzeczach możesz się przydać. Szczerze nie potrafiłbym uciec z kraju w momencie wojny, wrócić dziesięć lat później i udawać, że jestem patriotą.

Marcin Gortat seniorską karierę rozpoczął w 2002 roku w barwach ŁKS-u Łódź. W NBA zadebiutował pięć lat później. Na jej parkietach był zawodnikiem Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers. Łącznie w najlepszej lidze świata rozegrał 806 meczów i zarobił 95 milionów dolarów.