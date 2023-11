Katastrofa. Potężny zjazd niedawnego kadrowicza. Właśnie zleciał do trzeciej ligi

Jakub Świerczok od pewnego czasu pauzuje z powodu kontuzji kolana. Przez to jego klub musiał radzić sobie bez niego w ostatnich meczach sezonu, kluczowych w kontekście walki o utrzymanie w drugiej lidze. Choć początkowo szło nieźle, to potem zaliczył fatalną serię i pożegnał się z rozgrywkami. Dla polskiego napastnika to kontynuacja trwającej od wielu miesięcy słabej passy - można zapomnieć, że w przeszłości był on gwiazdą ekstraklasy i grał w reprezentacji Polski.

