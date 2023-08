Szokujące zdjęcie żony Grzegorza Krychowiaka. "Uwielbiam hardcore"

Grzegorz Krychowiak przeniósł się do Arabii Saudyjskiej w lipcu zeszłego roku. Tamtejsze Al-Shabab wypożyczyło go z FK Krasnodaru. To pokłosie inwazji Rosji na Ukrainę. Pomocnik reprezentacji Polski był piłkarzem, który zapoczątkował strajk, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Dzięki jego staraniom FIFA otworzyła dodatkowe okno transferowe dla piłkarzy grających w tym kraju, którzy mogli na zasadzie wypożyczenia dołączyć do zagranicznych klubów. I Krychowiak oczywiście skorzystał z tej okazji.

Kilka tygodni temu 33-latek ponownie zmienił przynależność klubową. Jego nowym pracodawcą został Abha Club, do którego ściągnął go Czesław Michniewicz. Już w najbliższy poniedziałek ekipa z Półwyspu Arabskiego zainauguruje rozgrywki saudyjskiej ekstraklasy hitowym starciu z Al-Hilal, w którym grają zawodnicy ściągnięci z Europy.

Grzegorz Krychowiak może liczyć na wsparcie ukochanej, Celii

Na szczęście piłkarz reprezentacji Polski od wielu lat może liczyć na wsparcie swojej ukochanej, Celii. Para poznała się w 2011 roku, pod koniec 2019 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochani od tamtego momentu tworzą jeden z najgorętszych związków w piłkarskim świecie.

Żona Krychowiaka pokazała gorące zdjęcie. "Uwielbiam hardcore"

Obecnie modelka wykorzystuje ostatnie chwile wakacji i spędza je w rodzinnej Francji. Pobyt w Paryżu ewidentnie dał jej kopa, co widać po najnowszej publikacji modelki w mediach społecznościowych. Celia zamieściła zmysłowe zdjęcie z lizakiem w ustach w krótkim topie, odsłaniającym od dołu jej piersi i rozpiętymi spodniami..

Na kadrze widać umięśniony brzuch modelki, ale tym razem to nie on zwrócił uwagę fanów. Internauci zauważyli krzykliwy napis o wymownej treści: "J'adore hardcore", co oznacza "Uwielbiam hardcore".

Pod wpisem posypały się komplementy od fanów. "Wow, brak mi słów", "Świetnie wyglądasz", "Ale ogień", "Bellissima", "Piękna", "Uwielbiam Twoje ciało", "Perfekcyjna".

Celia Krychowiak jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie zebrała pokaźne grono fanów. Jej profil obserwuje ponad 176 tys. osób.