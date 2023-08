Tak wygląda ranking UEFA po blamażu Pogoni w europejskich pucharach

Pogoń Szczecin dostała solidną lekcję europejskiego futbolu, przegrywając na wyjeździe z belgijskim KAA Gent aż 0:5. Nie udało się zatem zdobyć kolejnych punktów do rankingu UEFA, a była szansa, by awansować o dwie pozycje, wskoczyć do TOP 20.

Ranking UEFA po meczu Pogoni. Awans do czołowej 20 naprawdę blisko

Liczba punktów Polski w rankingu UEFA wciąż wynosi 21,000, co daje nam 21. miejsce. To wciąż dobra pozycja do ataku na najlepszą 20. Depczemy po piętach Grecji i Chorwacji, choć ci pierwsi zdobyli punkty.

Dzięki wygranej Panathinaikosu Ateny z Olympique Marsylia 1:0 w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów Grecy otrzymali 0,200 pkt. To pozwoliło im wyprzedzić Chorwację i wskoczyć na 19. miejsce w rankingu z dorobkiem 21,225 pkt.

W czwartek grają trzy greckie zespoły - Olympiakos Pireus z Genkiem, Aris Saloniki z Dynamem Kijów i PAOK Saloniki z Hajdukiem Split. Oprócz Hajduka swoje mecze rozegrają jeszcze dwie chorwackie drużyny - Osijek z Adaną Demirspor i Rijeka z B36 Torshavn.

Awans do TOP 20 wciąż jest możliwy, ale dużo zależy od czwartkowych wyników. Przy odrobinie szczęścia można wyprzedzić jednocześnie Grecję i Chorwację, ale Lech Poznań i Legia Warszawa musiałyby wygrać ze Spartakiem Trnawa i Austrią Wiedeń (za co dostaniemy 0,500 pkt.), a Olympiakos, Aris, Osijek i Rijeka musiałyby przegrać. W tej sytuacji wynik starcia PAOK-Hajduk nie miałby większego znaczenia, mógłby jedynie pozwolić na zmniejszenie ewentualnej straty do Polski.

Polska musi też patrzeć w rankingu za siebie, bo przewaga nad Szwecją, Cyprem i Rumunią nie jest duża i może stopnieć. Na szczęście 21. miejsce mamy bezpieczne w tym tygodniu.

Szwedzi mają w eliminacjach do europejskich pucharów tylko jeden zespół - BK Hacken powalczy o Ligę Europy z Żalgirisem WIlno,.

Do ofensywy mogą przejść Rumuni. Sepsi Sfântu Gheorghe gra z kazachskim Aktobe, Farul Constanta z Florą Tallin, a FCSB z duńskim FC Nordsjaelland.

Na zmniejszenie strat liczą też na Cyprze. APOEL gra na wyjeździe z gruzińską Dilą Gori, a Omonia Nikozja z FC Midtjylland. Omonia to potencjalny rywal Legii w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

Teoretycznie Rumuni są w stanie wyprzedzić Cypr, a przy dobrych wiatrach nawet Szwecję, ale muszą liczyć na komplet punktów swoich trzech zespołów oraz porażki Szwedów i Cypryjczyków.

Ranking UEFA po środowych meczach eliminacji do europejskich pucharów - sytuacja Polski:

19. Grecja 21,225 pkt.

20. Chorwacja 21,150

21. Polska 21,000

22. Szwecja 20,625

23. Cypr 20,350

24. Rumunia 20,000

Chorwacja, Polska, Szwecja, Cypr i Rumunia otrzymują 0,250 pkt. za zwycięstwo i 0,125 pkt. za remis, a Grecja 0,2 za wygraną i 0,1 za remis. Grecy mają pięć miejsc w europejskich pucharach, a pozostałe wymienione kraje po cztery.

Legia zagra z Austrią o godz. 19:00, a Lech ze Spartakiem o godz. 20:00.