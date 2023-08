Sabalenka nie odpuszcza Idze Świątek. Co za odpowiedź

W Montrealu trwają zmagania tenisistek podczas turnieju rangi WTA 1000. W drugiej rundzie do gry weszły najlepsze zawodniczki świata na czele z Igą Świątek (1. WTA). Polka pokonała 7:6 (6), 6:2 Czeszkę Karolinę Pliskovą (23. WTA) i już w czwartek 10 sierpnia zagra o ćwierćfinał z Karoliną Muchovą (17. WTA).

Aryna Sabalenka odpowiedziała na zwycięstwo Igi Świątek. Też miała problemy

Kilka godzin po liderce światowego rankingu na kort wyszła goniąca ją Aryna Sabalenka. Wiceliderka rankingu podejmowała Chorwatkę Petrę Martić. Odpowiedziała świetnie na zwycięstwo Świątek, choć również nie obyło się bez kłopotów.

Białorusinka w pierwszym secie nie dała żadnych szans swojej przeciwniczce, choć ta próbowała stawiać opór, i po 47 minutach prowadziła 6:3. Problemy przyszły w drugim secie. Po kilkunastu minutach Sabalenka musiała gonić wynik po przełamaniu. Udało się jej doprowadzić do tie-breaka. A w nim znów nie mogła odpędzić się od kłopotów. Po kilku chwilach przegrywała 0:3, ale ostatecznie udało jej się "wrócić" do gry. Wygrała dogrywkę do pięciu i w całym meczu okazała się lepsza od Chorwatki.

Poczynania Białorusinki są o tyle istotne, że ta goni Igę Świątek w rankingu WTA. Aby Polka utrzymała prowadzenie, musi dotrzeć co najmniej do ćwierćfinału, czyli pokonać w czwartek Muchovą. W przypadku porażki będzie musiała oglądać się na kolejne wyniki Sabalenki.

Starcie Świątek z Muchovą odbędzie się w czwartek 10 sierpnia na korcie centralnym w Montrealu. Początek o 18:30 czasu polskiego. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.