Iga Świątek napisała, co myśli o meczu z Pliskovą. A potem dodała PS

Iga Świątek (1. WTA) w turnieju WTA 1000 w Montrealu zmagania rozpoczęła od starcia drugiej rundy, ponieważ w pierwszej miała wolny los, jako rozstawiona z jedynką. W pierwszym spotkaniu trafiła na niełatwą rywalkę, którą była Karolina Pliskova (23. WTA). Liderka światowego rankingu wygrała spotkanie 7:6(6), 6:2, chociaż w pierwszym secie miała sporo problemów. Niedługo po zakończeniu rywalizacji zwróciła się do fanów.

Iga Świątek podsumowała II rundę WTA 1000 w Montrealu. Miała też prośbę do organizatorów

Polska tenisistka czas na podsumowanie meczu miała jeszcze na korcie, kiedy udzieliła wywiadu po wygranej. Cieszyła się przede wszystkim z dobrej postawy w drugim secie i dziękowała kibicom za obecność. Postanowiła dołożyć kilka słów od siebie w mediach społecznościowych.

To dlatego Iga Świątek zakleiła usta taśmą

"No to zaczynamy US Open swing. Dziś solidny dzień w biurze za mną" - napisała Iga Świątek za pośrednictwem Twittera. Przypomniała fanom również nieznany wszystkim fakt. "P.S. To był mój debiut w Montrealu" - dodała, okraszając wszystko uśmiechniętą emotikoną.

Podczas starcia Świątek - Pliskova kort główny w Montrealu, który nazywa się IGA, pękał w szwach i to Polka mogła liczyć na wsparcie trybun. Fani dopingowali liderkę światowego rankingu i mieli do tego specjalne gadżety. Organizatorzy pokazali w mediach społecznościowych specjalne banery, które przygotowali sponsorzy.

Eksperci zgodnie reagują po meczu Świątek w Montrealu

Widnieje na nich napis "GO, IGA, GO", czyli "DAWAJ, IGA. DAWAJ". Miało je sporo kibiców i najwyraźniej Świątek również zapragnęła mieć swój egzemplarz. "Czy mogłabym dostać jeden taki, proszę?" - odpowiedziała na wpis organizatorów. Można spodziewać się, że nie będzie musiała długo prosić i również wejdzie w posiadanie gadżetu.

Prawdopodobnie pełne trybuny i banery wspierające Igę Swiątek zobaczymy również podczas spotkania III rundy turnieju w Montrealu. W niej Polka zmierzy się z Karoliną Muchovą (17. WTA), która wygrała z Soraną Cirsteą (31. WTA) 7:5, 6:4. Mecz zaplanowano na czwartek 10 sierpnia o godzinie 18:30.