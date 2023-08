Ekspert podsumował trenera Pogoni Szczecin. Lepiej się nie dało. W punkt

Pogoń Szczecin nie była faworytem dwumeczu z KAA Gent, ale ciężko było spodziewać się aż tak brutalnej weryfikacji. Pierwszy mecz ekipa z ekstraklasy przegrała aż 0:5 po fatalnej postawie obrony i bramkarza Bartosza Klebaniuka. Pojawiają się głosy, że ma to związek ze źle dobraną przez trenera taktyką na przeciwnika z ligi belgijskiej.

Pogoń Szczecin wyszła źle przygotowana na KAA Gent? Ekspert przekonuje. "Strzelił sobie w stopę"

Pogoń podczas spotkania popełniała sporo indywidualnych błędów, z czego najbardziej widoczne były wpadki bramkarza. Nie popisali się również obrońcy, którzy dawali mijać się rywalom bez problemu i mieli spore kłopoty z wyprowadzaniem akcji od własnej bramki.

Mocne zdanie ma o tym ekspert od ligi belgijskiej Mariusz Moński. Bez problemów wskazał, co było największym błędem Pogoni. - Gent ma znakomity atak. To najlepiej grająca drużyna w ofensywie w lidze belgijskiej, w której występuje najlepsza para napastników w kraju. I przeciwko nim starasz się grać krótko od bramki z golkiperem, który nie potrafi tego robić. To jest samobójstwo - stwierdził Moński w na kanale YouTube Meczyki.

Nietrudno wywnioskować, że o takim sposobie gry zdecydował cały sztab szkoleniowy na czele z trenerem. - Można obwiniać za to trenera Jensa Gustafssona. Oglądał rywali, wiedział, jak oni grają, jak pressują. Strzelił sobie sam w stopę, grając w ten sposób. Skoro nie masz piłkarzy, żeby tak grać, to trzeba było nie podejmować ryzyka - podsumował Moński.

Wcześniej w mediach społecznościowych znawca belgijskiej piłki mocno skrytykował również postawę Bartosza Klebaniuka w trakcie spotkania. - Z ręcznikiem na bramce grać z Gent to trochę jak poddać się bez walki - pisał.

Na drugie spotkanie nawet zmiana taktyki i inna postawa zespołu mogą niewiele dać Pogoni Szczecin. Po porażce 0:5 z tak klasowym rywalem ciężko będzie się podnieść i odmienić losy dwumeczu. Rewanżowe starcie zaplanowano na czwartek 17 sierpnia o godzinie 18:00.