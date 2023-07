Media: Klub z Bliskiego Wschodu zgłosił się po reprezentanta Polski

Po półrocznym wypożyczeniu do Napoli Bartosz Bereszyński wrócił do Sampdorii, która spadła do Serie B. Z tego powodu reprezentant Polski może opuścić włoski klub, a według mediów jego sytuacji na rynku przyglądają się zespoły z Bliskiego Wschodu.

